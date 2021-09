$!Jesús Guadalupe, joven con parálisis cerebral en Mazatlán, casi muere de Covid, sobrevive y logra vacunarse contra el coronavirus

Jesús tiene 19 años , la primera dosis no pudo aplicársela dado que enfermó de Covid-19, mal que lo dejó en cama por meses, y con un pronóstico no muy alentador.

“Es muy importante que se vacunen los niños y jóvenes, porque es una defensa que tenemos, que hace la vacuna, porque nosotros no nos pusimos graves, él fue el único porque no la tenía”, explica.

Al día son 500 dosis para rezagados, cuando Jesús llegó con sus padres, ya casi se terminaban las vacunas, de hecho, era seguro que no alcanzarían, dado que cuando preguntaron, el trabajador le comentó que quedaban tres dosis solamente, y había mucha gente delante esperando.

Pero los organizadores de la jornada fueron empáticos con ellos, saben lo complicado que es trasladar al pequeño, y les dieron la oportunidad de vacunarlo, a pesar que se habían acabado las dosis, Jesús es un caso de riesgo, así que debía protegerse lo más pronto posible.

“Ahorita se me vino el mundo encima porque solo quedaban tres vacunas para rezagados, pero la gente fue muy amable, y me dieron la oportunidad de vacunarlo a pesar de que ya no había, sobre todo por su condición, pero ya no había”, agradece.