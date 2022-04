Jesús Rafael Sandoval Castro asume Canaco Joven del sur de Sinaloa

Este lunes rindió protesta la sección Especializada de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Sinaloa zona sur, en las instalaciones de Canaco Mazatlán.

Roberto Lem González, presidente de la zona sur de la entidad, fue el encargado de tomarle la protesta a este grupo de jóvenes que será liderado por Jesús Rafael Sandoval Castro.

“Es algo que se tiene que asumir con responsabilidad, no solo es representar al grupo de todos los jóvenes quienes lo conformamos, sino también es llevar el nombre y la bandera de la cámara, que a su vez representa el aglomerado de empresarios afiliados”, expresó Lem.

En su mensaje a los agremiados de la cámara, el nuevo presidente de la Sección Especializada de la Canaco Joven del sur de Sinaloa, dijo que el gran equipo que lo acompañará lo motivó a aceptar este puesto, y una de los razones que lo avalan, es su experiencia empresarial y personal.

“Yo estoy consciente de la responsabilidad y que no va a ser algo sencillo, pero es precisamente por eso que me animé, sí la pensé al principio, ni por la mente me pasaba ser el presidente, pero ya que me lo propusieron fue una de las razones, la primera, fue por el apoyo que el grupo me hizo sentir, que me respaldaba, y dos, por la experiencia personal”, expresó.-------------