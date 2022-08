Joven mazatleca expresa su enojo y acciones por la liberación de quien acusó como su abusador

“Por fin fui notificada legalmente en la pobre extensión de una hoja que mi violador fue declarado inocente... en esta hoja se me impide volver a mencionar su nombre públicamente. Tuve que ser yo la que solicitara acceso al documento que detalla más a fondo las razones por las cuales el innombrable fue puesto en libertad apenas hace un mes”, se lee en una publicación de Perlas del Pacífico, grupo feminista de apoyo de la joven.

“Se descarta mi credibilidad porque dije que la mayoría de las veces estaba sola con él, cuando igualmente declaré que me encontraba en su casa por quedarme a dormir con su hija y recuerdo que había fiestas. Si había personas en la casa ¿Cómo es que me abusó?”.

“Que no hubo sexo oral porque mi agresor me vendaba los ojos, entonces nunca le vi el pene. Se declara como contradictoria mi declaración cuando porqué ¿Cómo sabía que sí era un pene?”, se lee.

Alejandra agregó que además se desestimó la presencia de trauma psicológico en ella porque fue una estudiante ejemplar, y además se le acusó de ser adoctrinada por su padre para acusar al imputado.

“Que fui aleccionada por parte de mi papá para inventar todo. Mi familia no ha tenido beneficio alguno. La decisión de denunciar a mis 16 años fue mía al enterarme que no era la única. El ÚNICO beneficio sería que nadie más pasara por lo que yo pasé. Lamentablemente eso no pasó”, mencionó.

“Que pues sí, ‘hubo otros testimonios’ (de otras 3 víctimas), pero que al no ser testigos de mi abuso realmente no venían al caso, entonces dichos testimonios de abuso TAN IMPORTANTES (más allá de mi propio caso) fueron desestimados. Lamentablemente, para estas tres víctimas (y somos más) el delito prescribió, entonces si quisieran denunciarlo ya no podrían, solo porque hace tiempo a alguien se le ocurrió ponerle fecha de caducidad a nuestro trauma”.

La joven acusó de incompetencia de la Jueza que llevó su caso, pero dejó en claro que apelará dicha resolución.

“Fue absurdo el nivel de incompetencia. Tan incompetente fue la juez que no se molestó en ocultar su falta de neutralidad. Numerosas veces encontré la frase ‘y por si fuera poco’ (refiriéndose a mis declaraciones como falsedades), como si ‘fuera mucho’ atreverme a levantar mi voz”, manifiesta.

“Muchos dirán que no tiene caso -el innombrable ya está libre y muy probablemente fuera del país- pero quiero decir que aún pienso apelar, principalmente porque no soy la única, pero también porque todavía me niego a creer en la extensión de la podredumbre”.