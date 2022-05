$!‘Justicia, justicia’ gritan familiares de maestro desaparecido en medio de desfile organizado por el Ayuntamiento de Mazatlán al ‘Zurdo’ Ramírez

El desfile para el púgil mazatleco estaba programado para las 17:00 horas, sin embargo se atrasó, Alejandra Pardo, sobrina del maestro privado de su libertad, sostuvo que un Policía Municipal les dijo que se retiraran para que pudiera llevarse a cabo el desfile, petición que no aceptaron los familiares.

“El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres organizó un desfile a causa del boxeador que luchó hace unos días, no tengo idea de qué es, pero nos dicen que no va a iniciar si nosotros no nos movemos”, expresó con un megáfono a los manifestantes.