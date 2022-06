Justifica Alcalde violencia en Mazatlán: asesinatos son difíciles de prevenir

MAZATLÁN._ Las últimas personas que han sido asesinadas a balazos en puntos turísticos de Mazatlán eran de fuera y no se sabe si los venían persiguiendo, justificó Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, sobre homicidios ocurridos en el puerto.

Este domingo, un hombre de Torreón, Coahuila, fue asesinado en un restaurante de playa cercano al Monumento al Pescador, mientras en plena Semana de la Moto, en abril, un motociclista de Tijuana, Baja California, fue asesinado a balazos en el Paseo Claussen.

“Y tienen una coincidencia (ambos casos), los dos eran personas de fuera, no son personas de aquí, no podemos saber si se les venía persiguiendo por algo, lo desconocemos, por eso no podemos opinar. Nos duele, la lamentamos e investigamos a ver qué podemos resolver... son hechos aislados”, aseveró.

El Presidente Municipal recalcó que es lamentable que se presenten estos hechos de violencia, pero destacó que Mazatlán es un municipio seguro.

“Es lamentable, muy lamentable que sucedan esos hechos en Mazatlán, porque finalmente si algo defendemos es que Mazatlán es una ciudad segura, pero ante este tipo de eventos es muy difícil prevenir o que detectemos que una persona se acerque y traiga una pistola en la bolsa y le dé un balazo”, indicó.

Benítez Torres sostuvo que este tipo de ataques son difíciles de prevenir, sobre todo estar revisando a todas las personas que ingresan a las playas del puerto.

“Yo no coincido con las revisiones, menos en la playa, imagínense que tengamos que revisar a toda la gente que entra en la playa... es muy difícil de prevenir ese tipo de hechos que nos duelen”, reiteró