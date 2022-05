$!Karen Lulú, la alumna de excelencia que se animó a emprender su propio negocio

Para ir la UAS en Mazatlán debe levantarse a las 4:30 horas de lunes a viernes, para tomar el camión de las 5:00 horas y llegar a la escuela a las 7:00 horas, tomar sus clases y regresarse a Escuinapa casi a las 13:00 horas para atender su negocio.

“Me hace feliz lo que hago, crecí en una familia de clase media, vi a mis papás trabajando, esa cultura del esfuerzo de ellos me hizo que cuando tuve la oportunidad de hacer algo, no dudé en poner la óptica, me ha ayudado a solventar la carrera y poder tener un poco de ayuda económica para mí, para mi desarrollo personal y profesional”, explica.