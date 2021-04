La alianza Va por Sinaloa quería que el PAS fuera con ella y al no hacerlo ahora lo critica: Cuén

La alianza Va por Sinaloa quería que el Partido Sinaloense fuera con ella en el presente proceso electoral y al no hacerlo ahora lo critica al ir en fórmula con el Movimiento de Regeneración Nacional que tiene como candidato a la Gubernatura del estado al doctor Rubén Rocha Mora, dijo el presidente estatal y fundador del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Lógicamente que hace una crítica de esta unión porque ellos querían que nosotros como Partido Sinaloense fuéramos con ellos, sin embargo, cuando brota el nombre del doctor Rubén Rocha Moya él es el mejor para dirigir Sinaloa en los próximos 6 años”, añadió Cuén Ojeda en entrevista la tarde de este miércoles en Mazatlán a donde acompañó a los candidatos de la alianza Morena-PAS a un encuentro con productores agrícolas, ganadero y pescadores.

“Esa es la opinión que tenemos y lógicamente que cualquier señalamiento no es otra cosa más que el desespero de la forma cómo está avanzando la campaña del doctor Rocha Moya”.

También dijo que los números públicos de las encuestas ubican actualmente al doctor Rocha Mora 20 puntos arriba de Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura de la entidad por la alianza Va por Sinaloa, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, pero los números del PAS señalan una diferencia de cerca de 30 puntos.

“Los números públicos están alrededor 20 puntos a favor del doctor Rocha Mora, los números del Partido Sinaloense son alrededor de 30 puntos a favor del doctor Rubén Rocha Moya”, continuó.

En cuanto a la insistencia de Zamora Gastélum en eventos y en entrevistas para debatir con el doctor Rocha Moya, diciendo que si el abanderado de Morena-PAS no quiere ir sólo que lleve a Cuén Ojeda y a su coordinador de campaña Alejandro Higuera Osuna, el presidente del PAS dijo que la atribuye al desespero del abanderado de la alianza Va por Sinaloa y con ello está discriminando a los demás candidatos a la Gubernatura del estado.

“Yo le atribuyo sobre todo a que en el desespero están discriminando a los demás candidatos, en donde ya no sabemos nosotros si él (Zamora Gastélum) es el segundo lugar, no sabemos la verdad, pero el doctor Rocha dice: yo voy a asistir a todos los debates que el Instituto Estatal Electoral convoque, discriminación nada, donde estén los ocho candidatos, discriminación nada, no puedes discriminar, tienes que partir del respeto”, recalcó Cuén Ojeda.

Con relación a que si Rocha Moya acepta el debate con Zamora Gastélum y si no quiere ir sólo que lleve a Cuén Ojeda, el presidente estatal del Partido Sinaloense manifestó que él no es candidato en el actual proceso electoral.

“Bueno, yo no soy candidato, ya en la próxima elección (dentro de 6 años más) a lo mejor le toca volver a competir a él (Zamora Gastélum)”, reiteró Cuén Ojeda.

También invitó a toda la gente para que apoye al doctor Rocha Moya como candidato de Morena-PAS a la Gubernatura del estado.