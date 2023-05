MAZATLÁN._ La autonomía no significa manos libres para robar ni para desviar el recurso, el robo es robo con o sin autonomía, enfatizó la ex Secretaria de Economía del Gobierno federal, Tatiana Clouthier Carrillo, con relación al conflicto en la UAS donde sus autoridades no permiten que la ASE realice auditorías en esa institución.

“Y la autonomía no significa manos libres para robar ni para desviar el recurso, el robo es robo con o sin autonomía, no confundamos, vámonos inclusive a lo que quiere decir autonomía, la autonomía la hace usted con su recurso, usted la hace, yo no le ando pidiendo qué hace con su lana, pero si usted está usando mi lana sí, la que yo pago con mis impuestos por más autónomo que sea usted me tiene que rendir cuentas a mí”.

En los últimos meses las actuales autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa no han permitido que personal de la Auditoría Superior del Estado realice auditorías a esa institución educativa argumentando que no tiene facultades y que esas auditorías las realiza la Auditoría Superior de la Federación.

Ante dichas circunstancias se han presentado denuncias en contra del rector Jesús Madueña Molina y del Director de Asuntos Jurídicos de la UAS, Robespierre Lizárraga.

Al respecto la también Diputada federal en dos ocasiones y coordinadora de campaña del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el de la UAS debiese ser un tema en que todos los sinaloenses debiesen estar involucrados.

“El tema de la UAS debiese ser un tema que a todo sinaloense lo debiese tener involucrado, fíjese nada más no es posible que la gente esté diciendo aquí que no tienen ciertos apoyos y el apoyo se esté fugando por la UAS porque por lo que yo he leído tienen maestros que no son maestros, tienen gente en la nómina que no debería estar en la nómina, hay fugas comprobables de dinero”, continuó.

“La Auditoría Estatal y la Auditoría Federal deberían de estar poniendo el ojo aquí y todo lo que sea lavado de dinero pues estar haciendo que este recurso se regrese, no puede ser, ya lo veíamos con la ‘Estafa Maestra’ que estuvo vinculada la educación, yo digo que en ningún lado es bueno ni es aceptable el tema de la corrupción, pero todavía en la parte de salud y en la parte de educación es donde se vuelve todavía menos tolerable”.

Subrayó que no es posible que los sinaloenses estén como que no pasa nada.

“No es posible que los sinaloenses como que no pasa nada y que esté una persona, ya lo vimos en Jalisco, ya lo vimos en Jalisco con el virreinato de Raúl, no creo que aquí quieran otro virreinato porque ahorita tienen príncipe”, expresó Clouthier Carrillo en la entrevista.