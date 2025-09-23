La estrategia de seguridad que están siguiendo no ha tenido la efectividad esperada: Coparmex

Con las visitas a Sinaloa de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch para atender temas de inseguridad, la presidenta de Coparmex, Judith Verónica Estrada comentó que a pesar de los esfuerzos de la autoridad por detener la violencia, es evidente que su estrategia no ha tenido efectividad.

Señaló que pese la reunión de García Harfuch con empresarios sinaloenses este martes, así como la llegadas de más elementos cada cierto tiempo, el estado no ha visto una mejoría en seguridad para sus ciudadanos; principalmente por los múltiples incidentes violentos en Culiacán.

“Mira, esperaríamos que por ser el alto mando de la seguridad de nuestro país, eso se hubiera reflejado en que tuviéramos ya todo corregido respecto a la parte de inseguridad. La realidad de las cosas es que sí se ha traído mucha Policía, Ejército, Marinos, muchos elementos a que apoyen, pero la estrategia que se ha estado siguiendo por parte de ellos no ha tenido la efectividad que se espera”, opinó Estrada Osuna.

“Seguimos teniendo todavía incidentes de inseguridad en Culiacán que atemorizan a la ciudadanía. Entonces, ¿qué se esperaría? Pues que replantearan la estrategia, que replantearan lo que están haciendo para que se pueda garantizar a los sinaloenses la paz y la seguridad que todos nos merecemos”.

Ante la visita de Claudia Sheinbaum al puerto el próximo sábado, la líder de la Confederación Patronal, indicó que hasta el momento no les ha llegado alguna invitación para participar en el evento que tendrá; sin embargo, hace énfasis en que su organismo ha hecho varias propuestas para reactivar la economía de Sinaloa.

“Por lo menos a nosotros nos ha llegado invitación para participar ahora que ya viene, por lo tanto no estamos contemplando hacerle alguna propuesta ahí directamente. Creo que de nuestros organismos hemos estado trabajando con propuestas para los tres niveles de Gobierno”.

“Desde luego siempre la más importante ha sido la parte de la seguridad, pero también de la mano le estamos pidiendo que se trabaje en alguna estrategia para reactivar la economía de nuestro Estado, que se ha visto muy afectada durante un poquito más de un año que ha pasado con esta ola de violencia”.

Señaló desconocer por qué la Presidenta de México realizará su vista a Mazatlán y no a Culiacán, siendo que en la capital suceden más incidentes de inseguridad. No obstante, espera que su visita signifique buenas noticias para el puerto en varios rubros.