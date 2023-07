La reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa se va llevar a cabo, va haber consultas, a dicha institución educativa le urge transparentar su Ley Orgánica para que haya democracia y haya transparencia, enfatizó el coordinador de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, Ambrocio Chávez Chávez.

“Por supuesto que la Ley Orgánica de la UAS va, va haber consulta, la Universidad le urge transformar su Ley Orgánica para que haya democracia y haya transparencia”, enfatizó el Diputado local por el Movimiento de Regeneración Nacional y maestro jubilado de la UAS.

También dijo que las denuncias que se han presentado en contra de funcionarios y ex funcionarios de la UAS es un proceso que la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado están siguiendo, los diputados normalmente no entran a eso para que no les digan que están interfiriendo.

“Esperemos que camine eso, que camine y si puede haber ahí ese tipo de actividades como actos para dilatar, para prolongar (con el que algunos de los acusados no hayan recogido previamente los expedientes), pero bueno, el proceso sigue, no se detiene en eso”, añadió el legislador Chávez Chávez.

“Confiamos en que la justicia, a través de la Fiscalía y a través de la ASE se aplique el derecho de acuerdo a la legalidad y las personas acusadas, presuntos responsables pues aclaren las cosas, si no las aclaran pues que se aplique la ley y punto”.

Ante las denuncias contra funcionarios y ex funcionarios de la UAS por presunto uso indebido del ejercicio público reiteró que estos procesos sientan un precedente para que si se demuestra que se cometieron actos ilícitos a futuro ya no sucedan.

“Efectivamente, así como pasó con el Presidente (Municipal) de Culiacán y de Mazatlán se está aplicando la ley también en el caso de la Universidad y esperemos que haya un resultado ahí”, expresó el Diputado Chávez Chávez.