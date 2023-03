MAZATLÁN._ Sobre el conflicto que desde hace días se ha suscitado entre el Gobernador Rubén Rocha Moya y las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Manuel Iván Tostado Ramírez, vicerrector de la Unidad Regional Sur de la casa rosalina, señaló que espera lleguen a buen término y que la institución está enfocada en desarrollar las actividades sustantivas.

“Lo que ha dicho de una manera, el Rector es muy claro, nuestra institución de alguna manera se enfoca en seguir desarrollando sus actividades sustantivas, actividades académicas, que es la docencia y la investigación, la cultura, y muestra de ello es que aquí estamos anunciando una Feria del Libro, se está ya dando el preámbulo para lo que va hacer el Festival Internacional de la Cultura; en el ámbito deportivo recién acaban de participar nuestros estudiantes en la Universiada Estatal, para posteriormente ir a Baja California a la Universiada Regional”, explicó.

“Y en la actividad de vinculación cada vez más son los sectores productivos lo que voltean a ver a la institución para hacer lazos de colaboración, para firmar convenios, cartas de intensión, y pues esto muestra que la Universidad se enfoca en realizar estas actividades que vienen a contribuir en el desarrollo de los estudiantes y dejemos que la parte de las decisiones del Gobierno, que las decisiones del Congreso, en este caso, puedan llevar a un buen término esta disputa”.

Sobre las opiniones que realizó recientemente el Diputado Feliciano Castro, quien dijo que hay una falta de transparencia y que no se cumple con la equidad de género, señaló que la UAS no está cerrada en esos temas.

“Tristemente vemos el Diputado Feliciano no deja de hablar de la institución comentado pues cosas, y referente a la equidad de género ya lo ha dicho el Rector, nosotros no estamos cerrados a las consultas, no estamos cerrados mucho menos al tema de equidad de género, y a ninguna de estas acciones, lo que sí pedimos es que todo se haga en apego a lo que es una autonomía universitaria, una autonomía que no solamente existe en la Universidad Autónoma de Sinaloa, las más de 30 universidades autónomas en el País defienden de alguna manera este principio de autonomía que se ha logrado con la lucha y en muchos años de quienes han sido nuestros antecesores en la parte universitaria”, apuntó.

“Vimos claramente cómo un Diputado allá en el centro del País quiso promover una reforma a la ley orgánica de la UNAM, inmediatamente salieron a la defensa a la autonomía compañeros de aquella universidad, e inmediatamente se descartó; la institución está abierta a que todo esto de innovar, de actualizarse, si es necesario se tiene que hacer, pero obviamente tiene que ser como la misma Ley General de la Educación Superior lo establece, la misma comunidad universitaria las que soliciten que esto suceda, y hacerlo siempre en apego a la normatividad institucional y como lo establece el principio de la autonomía”.

Tostado Ramírez consideró que la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa debe de tener autonomía en los programas de estudios.

“Hablar acerca, por ejemplo, de los planes y programas de estudios, de que sea la máxima autoridad de Educación Superior en el estado la que lleve acabo ese control, es decir, la SEPyC aquí en Sinaloa, y no los organismos externos que vienen a auditarnos o a evaluarnos, y que por ejemplo, los programas de estudios el contenido ya está definido cuando un precepto que siempre ha existido en la autonomía es que quienes somos docentes nos apegamos a lo que es el programa de estudios, sin embargo, pues tenemos la libertad de cátedra para que con nuestras habilidades y estrategias pedagógicas poder desarrollar el contenido temático”, manifestó.

“Que los recursos federales sean administrados por el ente aquí en el Estado, y que por ejemplo, que las votaciones sean organizados y llevadas a cabo por el Congreso del Estado cuando se sabe que es la máxima autoridad del órgano que como gobierno es nuestro Consejo Universitario, quien debe de llevar a cabo todos esas actividades, la universidad está abierta siempre al diálogo, siempre con el objetivo de que las actividades primordiales, que es la educación de los jóvenes sinaloenses, se desarrolle de la mejor manera y con la calidad educativa que siempre ha prevalecido en esta institución”, aseguró.