La vida es un reto: Melitón Perea Zamora

Los números eran su pasión, pero no sabía a qué se dedicaría. Fue uno de sus tíos quien lo invitó a usarlos en la Ingeniería Civil, no le convencía mucho, pero lo aceptó y luego se enamoró de ella.

Hizo de su profesión un reto, y eso mismo les inculca a sus hijas, a no estancarse, a trabajar siempre para llegar hasta donde quieran.

Por eso, dice uno de sus compañeros en el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán A.C; Melitón Perea Zamora está vigente, lo buscan para trabajar y él se prepara todos los días con postgrados y diplomados.

Hoy, Melitón Perea Zamora es el Ingeniero del Año 2021, reconocimiento que entrega el Colegio de Ingenieros de Mazatlán A. C.

Salió de San Ignacio a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, e inmediatamente después de egresar, en 1981, se fue a la Ciudad de México para hacer un postgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, no lo terminó, en parte por los problemas internos de la casa de estudios y en parte por las exigencias académicas de la misma, pero sí consiguió un trabajo en la ICA, que en esos momentos construía la Línea 5 del Metro, de Pantitlán a Central Camionera Norte.

“Y hasta ahora no hemos salido en los periódicos”, dice en referencia a las fallas en la Línea 12 del Metro, también llamada Línea Dorada, la última que se construyó para ese sistema de transporte.

Considera que el real problema del Metro nadie lo dice, lo saben lo que son ingenieros: el hundimiento de la Ciudad de México, que provoca que todas las pilas (cimientos) se muevan, lo que no pasó con la Línea 5, que es superficial.

Aunque para el Ingeniero, el problema de la CDMX es el de todas las ciudades del País, no hay planeación, crecen al ritmo de las invasiones, como Mazatlán, o porque para la aplicación de los recursos vale más una amistad que un buen proyecto, porque las obras se hacen cuando hay recursos y no cuando son necesarias.

En 1983 se regresó a Sinaloa, específicamente a Mazatlán, y aquí se quedó. Era el primer boom turístico de Mazatlán, con la construcción de hoteles como el Palmas, en la Zona Dorada, y Torres Mazatlán.

Precisamente en ese hotel, dijo, le tocó trabajar, además de en la construcción, en la creación del régimen de condominio, para la venta de tiempos compartidos, en coordinación con abogados y administradores

.Pasó por el servicio público en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y la Dirección de Planeación, pero no le gustó porque no podía ejercer la ingeniería.

“No me gustaba porque no aplicas la ingeniería, tienes que ser administrador y no me gustó”, dice.

Adrián Bastidas Bernal fue nombrado director de Planeación por Martín Gavica, y éste a su vez lo invitó a unirse al equipo, como subdirector de Desarrollo Rural (que ya no existe en esa dependencia) para planear los pueblos.

Señala que ese trabajo sí lo disfrutó. Que trabajaban mucho porque al entonces Alcalde le gustaba recorrer la zona rural, a las 21:00 horas andaba por San Marcos, Juantillos, Siqueros, y por ello le dio impulso a la zona.

“Hicimos el arco de entrada a El Quelite, se contemplaban ahí dos plazoletas para que los visitantes se sentaran mientras se tomaban fotos, pero se terminó el recurso y nada más hicimos el arco”, recuerda.

“También se colocó adoquín en las calles, con una cenefa de piedra, pero a las mujeres se les atoraban los tacones y nos criticaron mucho, sobre todo porque cada año el río se desborda e inunda el pueblo, nos decían que primero deberíamos haber resuelto ese problema”.

¿UNA BUENA SOLUCIÓN?

De esa época también recuerda que se hizo un estudio para construir una pequeña derivadora en Higueras del Conchi, para detener las avenidas de agua que luego bajan por el Arroyo Jabalines e inundan muchas colonias de Mazatlán.

Considera que puede ser una buena solución, aunque solo se quedó en proyecto, porque el agua que llega a Mazatlán viene de Puerta de Canoas y Palmillas y se junta en Higueras del Conchi.

“Si pones una presa derivadora detienes el agua y la puedes mandar a riego, a otra cosa, y la sueltas cuando se va la avenida máxima y controlas la inundación”, comenta.

El problema, señala, es que en esa zona se juntan varios ejidos y se tiene que conciliar con ellas la inundación de los terrenos para la derivadora, y que no se ha estudiado con suficiencia en qué se emplearía el agua, que solo se juntaría en octubre, con la máxima avenida de los ríos.

Si se tiene una derivadora se puede controlar una inundación, pues Protección Civil podría avisar a la población que le van a soltar el agua, como lo hace con las presas, y la gente estaría prevenida, evacuada.

UN PADRE ORGULLOSO

Melitón Perea Zamora se siente orgulloso de sus cuatro hijas. A dos de ellas las encaminó, Gladis, la segunda y Analí, la tercera, si no a la ingeniería sí a la arquitectura. Las otras dos son, Cinthia, la mayor es psicóloga, y la menor está por titularse como enfermera.

“Mi segunda hija quería ser antropóloga, y yo la desanimé, estudió arquitectura, ya se está enamorando de su profesión; la tercera se enamoró de esa profesión desde antes de estudiar”, comenta.

Reconoce que algunas veces los padres buscan imponerse a los hijos, como él lo hizo con su hija, pero no es bueno, hay que orientarlos solamente. Aunque para su buena suerte su hija terminó aceptando su sugerencia.

Y si solo tuvo hijas mujeres, lo que no le desagradaba, ahora ellas le recompensan con nietos varones.

“Mis hijas me consienten mucho... lo único malo es que se van, a veces uno quisiera que no se movieran, pero hay que ponerles retos, para que no se estanquen, eso es malo, yo le dio a Analí, así se llama la tercera: hasta donde tú quieras mija, tú sabes, y ahí anda en Monterrey”, asegura.

Es un padre orgulloso de que su esfuerzo que él y su esposa, Carmen Alicia, hicieron para criar a una familia.