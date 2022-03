Las mujeres deben pasar de víctimas a protagonistas: Tere Guerra

Tras los logros que han sido posibles a través de las luchas, hoy a las mujeres les toca pasar de ser víctimas a convertirse en protagonistas, dijo la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa.

En el caso de los 18 municipios de la entidad, la paridad de género falta por hacerla realidad, expuso.

“Hoy a las mujeres nos toca de ser víctimas convertirnos en protagonistas, porque si bien en las luchas de atrás, en las luchas de principios del siglo 20 era complicado garantizar el derecho a votar y ser votado, hoy en 2022 ahí están las herramientas y ahí están los lineamientos”, dijo Guerra Ochoa la mañana de este jueves durante la inauguración del Primer Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión “Retos de la Agenda Democrática”.

“Por supuesto que falta por hacer, por supuesto que hay estados, hay gobiernos que no han hecho realidad la paridad total, y hay que decirlo de manera autocrítica, que esto no solamente se da en Gobernadores hombres, también se da en Gobernadoras mujeres, no solamente se da en alcaldes hombres sino también en alcaldesas”.

Agregó que simplemente viendo a lo largo y ancho de los 18 municipios de Sinaloa y se encontrará que la paridad total en los municipios todavía falta por hacerla realidad.

En entrevista, recordó que en el año 2019 en el País, y particularmente en Sinaloa, se dio un avance significativo en la paridad de género en materia electoral.

“Estamos hablando que la paridad que se había incorporado en 2014 solamente para Poder Legislativo y para regidurías, en 2019 se incorpora con una paridad total en los gabinetes de Gobierno estatal y gobiernos municipales o debe incorporarse en los gobiernos municipales”, recordó.

“Si nosotros revisamos en estadística estamos hablando que solamente el 38 por ciento de las alcaldías está ocupada por las mujeres y creo que una deuda pendiente en Sinaloa es el hecho de que en las principales alcaldías, hablemos de Culiacán, Mazatlán y Ahome, no ha habido mujeres al frente de estos municipios”.

La paridad no debe ser solamente cuantitativa, sino también cualitativa, a los municipios con más desarrollo deben llegar mujeres a dirigirlos.