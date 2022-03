$!Las voces de las que no están en Mazatlán se escuchan en sus familiares y amigas

“Pido justicia, hace cuatro años asesinaron a mi hermana, es la primera vez que lo digo, ya me amiga, lo había mencionado, Natalia, le pido perdón a ella por no haberlo dicho, pero estoy cansada de que no pase justicia, porque dimos las pruebas, dimos todo y la maldita corrupción parece que se lo llevemos a la cárcel”, compartió.

“Yo quiero exigir justicia por mi prima, hace dos meses fue violada y fue matada, no debemos de tener miedo, debemos de decir lo que nos pasa, no debemos de quedarnos calladas...yo quiero pedir justicia por mi prima que fue asesinada, porque fue violada y por eso estamos toda nuestra familia aquí para luchar por ella”, expresó.

Luego habló la hermana de Valentina, que desde el 2020 está desaparecida. La joven sostuvo que la Fiscalía no está haciendo su trabajo, no busca a su hermana que dejó tres hijas y a muchas personas que todos los días la extrañan.

“Yo no me animaba hablar porque se me cortaba la voz, porque tenía miedo, pero hoy ya no tengo miedo, lo tuve la primera semana, ese miedo se acabó, yo pido justicia para mi hermana...yo quiero que se haga justicia, que los investiguen porque no tengo dudas que a mi hermana algo le hicieron en esa casa (vivienda que pide sea investigada dado que su hermana estuvo ahí cuando desapareció) pido que la Fiscalía habrá la carpeta de investigación y salgan a dar con los responsables”, lamentó.

“Yo no quiero que olvidemos que en Mazatlán nos falta Glorimar, nos falta una madre de tres niñas, falta una hermana, falta una hija, falta una enfermera, una gran enfermera, nos falta Glorimar, nos falta”, añadió.