$!Lavanderías de Mazatlán sufren por el agua sucia; la ropa queda amarilla o beige

A pesar de que las lavanderías del puerto cuentan con filtros para evitar que el agua de la llave salga tan sucia y los dueños expliquen a la gente que la ropa no saldrá totalmente blanca, las últimas semanas han tenido muy malas ventas e incluso hasta los trabajadores han recibido malos tratos de los clientes debido al problema de turbiedad.

“El blanco no lo estoy lavando, o sea de plano ya les dije que no porque de momento sí me dejaban la ropa pero con dos experiencias muy feas que tuve sí la pienso, aunque los pasé y les explique a las personas cómo salía el agua con todo y los filtros dijeron que salía peor en su casa y aún así (se molestaron)”, comentó Yanei.

“Me ayudaron mucho los filtros a que salga un poquito menos negra por decirlo así, pero queda así como amarillosa (la ropa)”, añadió.