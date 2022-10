$!‘Le voy a ganar al oficialismo’: Silvano Aureoles Conejo

“Hay que construir una gran coalición opositora con el PRI, el PAN y Movimiento ciudadano..., y si MC no se quiere unir, le apuesto a que se mantenga la coalición del 2021”.

Elección primaria

En caso de que se dé una alianza o una coalición opositora entre el PRD, el PRI y el PAN, además de otros partidos, Aureoles Conejo se siente seguro de poder ganarse el derecho a representar a los tres partidos, a pesar de que el PRD es el partido político más pequeño de los tres.

“Yo solo pido piso parejo. Creo que soy el mejor de los aspirantes para vencer a las corcholatas de Morena y propongo que se haga una elección primaria para elegir al candidato opositor”.

El ex Diputado federal explica que una elección primaria daría una gran atención nacional al candidato opositor y le ayudaría a legitimarlo, y a posicionarlo frente al electorado.

Generar riqueza

Las propuestas del michoacano, que recorre Sinaloa, comienzan asegurando que de ganar la Presidencia no solo mantendría los programas de ayuda social para los más pobres, sino que los aumentaría, sumando a las madres solteras y a las mujeres que padecen cáncer.

“Esto no es nuevo, son propuestas nuestras (del PRD) desde hace años, yo las voy a mantener y aumentaré unos programas que apoyen a las madres solteras y a las mujeres con problemas de cáncer”.

Crítico de las políticas económicas del actual Gobierno, el ex Alcalde de Zitácuaro, Michoacán, promete trabajar en un proyecto de nación que le de un rumbo definido al País.

“Esto es un modelo populista que regala riqueza, pero no la genera. Nosotros creemos que hace falta un proyecto de nación, lo que propone actualmente el Gobierno federal es pura ideología, mentiras”, dijo.

El michoacano propone crear un Gobierno que acompañe a la Iniciativa Privada, convencido de que son los empresarios y empresarias, los encargados de crear empleos y no los políticos.

“Si el Gobierno no genera riqueza y sólo reparte riqueza, esto se va a acabar un día, ahorita ya nos acabamos los fideicomisos, por eso el riesgo de una crisis económica está en puerta, y eso que no nos hemos consumido las reservas internacionales del Banco de México”.

El único aspirante del PRD a la Presidencia, hasta ahorita, se pregunta cómo va a conseguir justicia social un País, si su Gobierno se dedica sólo a repartir el dinero.

Propuesta integral

Con el País envuelto en llamas, debido a la inseguridad, Silvino Aureoles Conejo defiende que la preocupación más sentida de los mexicanos pasa por pacificar el territorio nacional.

Alcalde, diputado, Secretario de Agricultura y Gobernador de uno de los estados más ricos, pero también más violentos del País, el michoacano asegura que tiene la experiencia necesaria para resolver uno de los reclamos más urgentes de los mexicanos.

“Yo logré abatir el índice de secuestro en un 95 por ciento y prácticamente desterramos el delito de la extorsión”.

Aureoles Conejo explica en entrevista con Noroeste que llegó al poder en un estado con apenas 700 policías estatales y se vio obligado a construir, desde cero, la infraestructura necesaria para formar, entrenar y equipar a miles de policías estatales.

“Los soldados y los marinos no deben de hacer las tareas de un policía, no saben como hacerlo y no quieren hacerlo”.

Con el Gobierno federal en su etapa final, el ex Diputado federal asegura que en esta administración ya no se resolvió el problema de seguridad y habrá que enfrentarlo en el próximo sexenio.

Una de las principales críticas de Aureoles Conejo al actual Gobierno es el abandono en que permanecen los municipios, en materia de Seguridad Pública.

“Los municipios no pueden ser los encargados de enfrentar a la delincuencia organizada, eso debe de ser responsabilidad de las policías estatales y la policía nacional, además es un mandato constitucional”.

El michoacano revela que trabaja, con la ayuda de profesionales, en la construcción de una propuesta integral de seguridad que presentará en cuanto se encuentre lista.

En esa propuesta, adelanta, se contempla la despenalización de algunas drogas, la creación de una policía nacional y el reforzamiento de las instituciones involucradas en la lucha en contra de la delincuencia.

“Yo voy a resolver el problema de fondo y Sinaloa será parte, sin duda, de esa estrategia. Es el tema número uno que hay que resolver”.

El ex Gobernador recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ha hecho una propuesta pública para terminar con la inseguridad, ni siquiera en los largos años que anduvo en la oposición.

“Por eso el Gobierno federal no tiene una estrategia definida para combatir la inseguridad”.

La falta de oportunidades, la desigualdad y la pobreza son los elementos que continúan alimentando un entorno de violencia en todo el País, aseguró el fundador del PRD, que busca llevar a la Presidencia a la otra izquierda de México.