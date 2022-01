‘Liberan’ banquetas y prohíben estacionarse en Avenida Playa Gaviotas, en Mazatlán; operativo genera conflictos con taxistas

La mañana de este miércoles inició un operativo para liberar las banquetas de la Zona Dorada de puestos de vendedores y que no se estacionen vehículos en la Avenida Playa Gaviotas, lo que ya generó un conflicto con taxistas.

“Zona Dorada, vamos apenas a inaugurar, pero invitamos a todos los comerciantes de la zona a que se pongan las pilas, el Gobierno está trabajando, invirtiendo en sus predios, poniéndoles alumbrado público, banquetas, drenaje, agua, sin embargo, ellos no quieren meterle nada a sus negocios, les estamos invitando a eso”, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres la mañana de este miércoles.

“Segundo: a que liberen las banquetas, inicia un operativo hoy mismo, conjuntamente Tránsito Municipal, Obras Públicas, Oficialía Mayor a limpiar banquetas, acuérdense que hay un proyecto de banquetas libres, entonces los vendedores tienen que ser respetuosos de la gente que transita por ahí, van a dejar de estacionarse carros en la Avenida Gaviotas, ni por una acera ni por la otra, porque se redujo el flujo”.

Recordó que el martes pasó por dicha avenida y aparte de que vio vehículos estacionados en esa vialidad, también había gente parada en medio de la calle.

“Esto no es tierra de nadie, es una ciudad con orden y el turista lo ve, entonces empieza el proyecto hoy de pintura, sancionado carros que estén estacionados y ordenando a los comerciantes”, continuó Benítez Torres.

Lo demás le compete a quienes tienen establecimientos en esa zona, reiteró, pues si el empresario no se organiza para mejorar su estatus, nunca va a cambiar, como Gobierno municipal ya se le dio todo lo que se le tenía que dar.

Como parte de ese operativo, la mañana de este viernes elementos de la Policía de Tránsito Municipal levantaron 15 infracciones contra igual cantidad de Ecotaxis Rojos y detuvieron una unidad de esa agrupación que estaba estacionada en un sitio ubicado en la Avenida Playa Gaviotas, frente al Hotel Playa Mazatlán, lo que provocó inconformidad entre integrantes de agrupaciones de taxistas.

“Nosotros tenemos un sitio por el cual pagamos, pagamos porque está a nuestro servicio, lo único que queremos es que nos den un espacio digno para desarrollar nuestro trabajo, nosotros somos gente humilde, somos gente pobre que viene a desarrollar su trabajo, aquí es una área de trabajo en la cual nosotros tenemos más de 50 años, aparte de que hay una resolución a favor de nosotros, lo único que queremos es que nos respeten el espacio, solamente eso”, dijo el secretario general de Ecotaxis Verdes, Alfredo Noriega López.

“¿Por qué, a dónde me vas a mandar a trabajar, a un cerro, a quién le voy a ofrecer en un cerro?, yo tengo que estar en donde pueda ofertar mi trabajo, lo cual no está siendo respetado, es lo único que queremos, no queremos conflicto con la autoridad ni mucho menos con nadie, solamente queremos que nos dejen desarrollar nuestro trabajo”.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal dijeron que nada más pidieron que se retiraran los taxis del lugar para que personal del Ayuntamiento pintara la guarnición y la línea amarilla, y de esa manera no manchar dichos carros con la pintura.