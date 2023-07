La tarde de este jueves, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 41, en el posicionamiento de los asuntos generales, se externaron las posturas de varios de los presentes ante este asunto.

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, hizo un llamado a los miembros de Cabildo Municipal a no politizar, ni frenar el tema del relleno sanitario, por el contrario, los invitó a socializarlo entre la población de manera positiva para poder echar a andar este proyecto con carácter de urgente.

Mientras que el alcalde, ante el posicionamiento de la síndico y el Regidor Jesús González, en contra del proyecto, señaló que lo que es inconcebible es que se guíen de rumores y se manifiesten con una negativa, en lugar de ofrecer propuestas.

“Es inconcebible que miembros de este Cabildo, que la Síndica Procuradora, que tiene la información distorsionen está información,... el asunto es que cosas como éstas, no permiten que avance, porque en vez de tarde propuestas y soluciones a esta mesa traemos obstáculos”, dijo.

Édgar González enfatizó que, pese a que se han manejado tres ubicaciones para instalar el relleno sanitario para tratar los residuos sólidos, aún no existe nada definitivo y prueba de ello es que no se ha tocado el tema en Cabildo, no se han hecho propuestas concretas sobre lugar y esquema para adquirir el terreno donde se colocará.

Advirtió que el Basurón Municipal ya no puede seguir operando, pues las autoridades han aplicado multas por 52.5 millones, por lo que si no se llega a un acuerdo en Cabildo antes del cierre, no habrá servicio de recolección de basura para atender al municipio.

“El reloj va avanzando y pronto queramos o no, porque ya tenemos fecha límite, nos van a cerrar el basurón, el tiradero a cielo abierto que existe desde hace 60 años, una vez que nos lo cierren, la gente se va a quedar en sus casas con la basura”, sentenció.

Este relleno sanitario vendría siendo el primero en su especie en el estado de Sinaloa, por lo tanto el Edil asumió que un proyecto de está índole resulta desconocido hasta cierto punto, motivo por el cual invitó al Cabildo y a los medios a conocer el que se encuentra ubicado en Durango y empaparse del tema.