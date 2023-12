Un llamado a la ciudadanía a que denuncie los actos de extorsión o de cualquier otra irregularidad en que incurran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, hizo el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

”Qué les digo a los ciudadanos, que denuncien, que nosotros estamos actuando, que no podemos permitir ésto porque finalmente hoy tenemos un arma, una herramienta que es muy válida, que es el celular y con eso podemos hacer denuncias, que no nos dejemos, que no se intimiden, el policía y la corporación está para dar seguridad, no para dar molestias, no podemos permitir eso”, agregó González Zataráin la mañana de este martes.

”Y obviamente tenemos que buscar el mecanismo para que la gente nos ayude a denunciar para evitarlo”, dijo.

Coincidió con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, de que no se instalen retenes o puntos de revisión en las vialidades, solamente que la propia Unidad que se acaba de integrar lo determine de esa manera por algún asunto de emergencia.

”Es decir, si hay algún robo pues tienen que cerrar la salida, tienen que ‘retenear’ (instalar retenes) si hay algún asalto, si hay algo de alto impacto pues obviamente para tratar de poner mayor seguridad, pero hay que evitarlo al máximo, yo estoy de acuerdo con el Gobernador, de hecho siempre he manifestado que no me parecen los retenes, no estoy de acuerdo con los retenes a menos que una emergencia te lo requiera, que tengas que cerrar los accesos o no cerrarlos, simple y sencillamente vigilar los accesos o las salidas cuando haya un hecho de alto impacto que se requiera vigilar las salidas, pero de ahí en fuera retenes como tal no debe haber”, reiteró el Alcalde.

Añadió que más que un retén lo que se puede hacer para prevenir robos o asaltos es hacer revisiones, detener a alguien y revisarlo, eso está permitido cuando los policías ven a una persona sospechosa o cuando tengan un reporte o una denuncia, no precisamente un retén, pero sí revisiones en aquellos lugares en donde se esté buscando a alguien que haya asaltado, delinquido o incluso que se tenga alguna órden de aprehensión y que se de información que está en algún sector, pero es muy distinto a un retén donde paran a todo mundo.

También reiteró el llamado a los elementos de la SSPM a no incurrir en actos de extorsión o cualquier otro acto delictivo en contra de la ciudadanía.

”Ese llamado que hacíamos: que porten el uniforme con dignidad, que busquen apegarse lo más posible al tema de los derechos humanos, que respeten al ciudadano y sobre todo que respeten su trabajo, ese es el llamado que les hacía ahorita y es el llamado que siempre les he venido haciendo porque va haber quejas, estoy seguro que las habrá”, continuó González Zataráin.

”Estoy seguro que siempre sucede esto, no es justo, luego hay muy buenos elementos, pero también están los malos elementos que les gusta el tema de ir a tratar de extorsionar a la gente, de sacarle algún provecho a la situación y eso no es bueno”.