MAZATLÁN._ José Luis Arreola Montoya, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, pidió a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional no confundir a la gente, esto luego de que el viernes pasado, Roxana Rubio, presumiera al empresario mazatleco Guillermo Romero como el candidato por la Alcaldía del municipio, representando al Frente Amplio por México.

“Quiero decirle a los medios de comunicación, que el Frente Amplio no tiene candidato, no tiene candidato porque no hay convocatoria, no tiene candidato porque no se ha abierto aún un proceso, entonces el PRI presentará en el mes de enero su carta a la presidencia municipal, mujer u hombre”, señaló el dirigente del PRI.

Pidió al PAN y al PRD no adelantarse con ese tipo de declaraciones, expresando que en nada ayudan o abonan fortalecer el Frente Amplio por México.

“No abona en nada ese tipo de egos y aceleramientos políticos, hay que esperar los tiempos, ahorita tienen confundida a la gente de que ya tenemos candidato y sobre todo nos costó mucho hacer este Frente, batallamos al principio”.

Además destacó que en las elecciones del 2021 el resultado del PRI fue superior al del PAN, con la votación de 55 mil votos contra 10 mil, razón por la que aseguró que el PRI tiene la fuerza para sacar una mujer o un hombre para dirigir el Frente Amplio por México.

También recordó que las candidaturas se definirán en base a lo establecido con la ley del INE que marca que entre los cuatro municipios más grandes del estado de Sinaloa, que son Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave, irán dos mujeres y dos hombres, respetando la paridad de género.

“Nomás que recordamos desde aquí, el PAN en el 2021 tuvo 10 mil votos, el PRI tuvo 55 mil, entonces vamos a esperar los tiempos, el PRI aún no tiene candidato, está analizando perfiles, pero en enero el PRI va a sacar su carta, ya sea mujer u hombre o como lo vaya a marcar INE de cómo vayan a ponerse de acuerdo con los partidos”, dijo Arreola Montoya.

El dirigente del partido tricolor reprobó las declaraciones de la dirigente del PAN en donde prácticamente declaró querer todas las candidaturas para su partido y resaltó que esto no va a determinarse por medio de encuestas.

“Esto no se va a decidir con encuestas, porque escucho mucho de los que andan, que se decida por encuestas, esto tampoco se va a decidir a nivel local, esto tampoco se va a decidir a nivel regional, esto se va a decidir en los acuerdos que se hagan allá arriba en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, del PAN, del PRD”.

Por último comentó que el PRI no tiene candidato y esperarán los tiempos para hacer los nombramientos, por lo que invitó al resto de los partidos a dedicarse a disfrutar las fiestas decembrinas y esperar a enero para continuar con los procesos.

“Entonces vamos a esperar los tiempos, vamos a disfrutar y eso invito a mis amigos panistas y perredistas y a todos los que andan ahí haciendo mucho ruido, a que dejemos descansar a la gente y que no confundamos a la sociedad de que ya hay candidato, cuando no hay ni precandidato a Presidente Municipal de Mazatlán, los invito a disfrutar las fiestas decembrinas, las posadas, la navidad”, precisó.

“No son tiempos de estar pintando bardas, no son tiempos de andar haciendo precampañas, no son tiempos de estar pegando calcomanías, al rato eso va a brincar, hay gente abogados electorales de los de enfrente que le saben a eso, pero bueno eso ya cada quien va a responder por sus actos y sus acciones”, añadió.