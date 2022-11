Llama Jumapam a no dejarse timar por personas que piden $300 por instalar nuevos medidores de agua

MAZATLÁN._ Jumapam lanzó un llamado a la población a no dejarse sorprender por personas que están pidiendo 300 pesos por instalar un nuevo medidor de agua, argumentando que se trata de un programa social, lo cual es falso y no tiene nada que ver con la paramunicipal y el programa “Prodi”, iniciado en septiembre, con el apoyo de CEAPAS y Conagua.

De acuerdo a un comunicado, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán puso en marcha una de las vertientes del Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento “PRODI”, con la instalación gratuita de 3 mil 400 medidores de agua en toda la ciudad.

Esto es para sustituir equipos con más de 5 años de antigüedad, reiterando en todo momento que el cambio del aparato es sin costo para el usuario.

Sin embargo, este inicio de semana, una persona denunció ante Jumapam que en la Colonia Salvador Allende una mujer visitó varios domicilios y les ofreció la sustitución del medidor del agua.

Se trata de un aparato de la marca Dorot y por el cual se solicitan 300 pesos.

Jumapam pide a la población no caer en este engaño, ya que dicha marca no es la utilizada por la paramunicipal, los medidores del “PRODI” son de la marca Cicasa y no tienen costo, además que este organismo no hace cobros a domicilio, todo pago relacionado con los servicios se realiza en las oficinas y módulos de atención.