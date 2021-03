$!Llama Obispo de Mazatlán a buscar en Semana Santa un ambiente de paz, tranquilidad, cortesía y educación

“Y al mismo tiempo guardar las disposiciones sanitarias en lo posible para que se evite que vaya haber un aumento (de contagios del Covid-19), actualmente como sabemos se reporta Mazatlán en 51 casos (de pacientes activos de coronavirus) en los hospitales públicos, más faltan los privados, pero la cuenta va siempre de acuerdo al hospital público y van 51, preocupante que La Cruz, Elota ha ido en aumento, lo que no se había visto al inicio de la pandemia y ya reportan el número de 33, es muy preocupante porque va en ascenso”.

En entrevista tras oficiar la misa del Domingo de Ramos a las 9:00 horas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, agregó que la de La Cruz, es una población numerosa, pero ahí hay que pedirle a Dios que se busquen las maneras de mitigar y de garantizar que no vaya en crecimiento, sino en disminución, es el lugar de la Diócesis de Mazatlán que está en aumento en casos de coronavirus y ha ido en esa dirección desde hace días, mientras que Mazatlán ha ido con una tendencia a disminuir lo que es favorable.

“Pero hay que cuidar estos días que no vaya a haber un aumento que a todos nos haga tener todavía más temor y más prevención”, reiteró el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

“Son las cifras oficiales, pero ellos mismos han dicho que eso hay que multiplicarlas por 2 o por 3, y como lo he dicho, no están los hospitales privados, todo el sistema privado no se contabiliza, ni los que están en sus casas, en sus domicilios tampoco, que suponemos que son mucho más de 51 (en Mazatlán), pero es como una referencia la estadística de los que están en el sistema público de salud”.

Expresó que en Semana Santa se busca atender las disposiciones sanitarias invitando a las personas que se repartan entre las misas y el Domingo de Ramos siempre convoca a muchas personas, posteriormente ya va siendo menos, pero se confía en la responsabilidad de todas las personas, de parte de la Iglesia es la insistencia que guarden distancia, que tengan el lavado con gel sanitario, que usen todos los cubrebocas, que gracias a Dios se ha tenido y se ha guardado, además de que se busca que las iglesias estén a no más del 60 por ciento de su capacidad de fieles.

Además de los 51 pacientes activos de Mazatlán y los 33 de Elota se tienen 2 en El Rosario y uno en San Ignacio, lo que da 87 en total en la Diócesis de Mazatlán, continuó, ya no se han tenido religiosas y religiosos con este virus, ya se tuvieron 12 casos de padres y una religiosa, así como la muerte del Rector de la Catedral, Monseñor José Trinidad Hernández Dávila, pero gracias a Dios ya no ha habido más que se enfermen.

También expresó que es sumamente lamentable que México sea de los países donde más han muerto personas por el Covid-19, ya con más de 201 mil decesos.

“Es sumamente lamentable, ya lo sabemos, México es de los países, creo que el tercer país del mundo donde más ha habido más difuntos por Covid, pues nos habla que ha fallado la estrategia, no ha sido la más conveniente, desde el principio se dijo que era muy necesario hacer pruebas y México optó por no hacerlas, se hicieron unas como muestreo en una temporada en la Ciudad de México, fue prácticamente el único lugar donde lo hicieron pero como muestreo y en todo el país no se hicieron”, añadió el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

“Y los especialistas dicen que es fundamental hacer pruebas para aislar a las personas que lo tengan y evitar sus contactos, entonces eso ha sido, entre otras, una causa que se dice que por eso ha habido muchas muerte, y luego también que los factores de riesgo, que posiblemente en México hay bastantes factores de riesgo sobre todo obesidad, diabetes que es otro riesgo que tiene la saludad pública que estar atendiendo y todo eso se conjunta, por una parte los factores de riesgo, por otra parte no haber tenido las pruebas más amplias en la población”.

Dijo que se entiende por otro lado que no se hayan querido hacer las pruebas porque son caras y México es un país que no es rico.

Ante la apertura de las playas y del sector turístico dijo que lo importante es estar invitando a que las personas sean responsables y que en lo posible permanezcan en sus casas.

“Yo creo que lo importante es estar invitando que las personas sean responsables y que en lo posible permanezcan en sus casas, y solamente aquel que tenga necesidad a veces de ir a ver a un familiar, pues hay casos que sí se justifican el salir, porque a veces hay gente que ya pasó un año sin ver a su familiar”, expresó Monseñor Espinosa Contreras.

SERÁ MISA DE INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA Y EL SACERDOCIO A LAS 18:30 HORAS DEL JUEVES

En la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, la misa con la que se recuerda la institución de la eucaristía y el sacerdocio, así como el mandato de la caridad será el próximo jueves a las 18:30 horas, dijo el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

Agregó que el Viernes Santo el oficio litúrgico de la tarde de la Muerte del Señor es a las 17:00 horas y a las 20:00 horas el Sermón del Pésame.

Y el Sábado Santo la solemne Vigilia de Resurrección será a las 19:30 horas.

“Las personas pueden traer agua, en esta ocasión les pedimos que las tengan junto a ustedes y no como todos los años acá junto al Comulgatorio por la razón sanitaria, mejor cada quien la tiene junto a sí, casi todo será en botellitas, igualmente el cirio o vela, rogando que la introduzcan o lo introduzcan en un plato desechable para evitar que se derrame la cera”, continuó Monseñor Espinosa Contreras.