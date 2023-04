MAZATLÁN._ En México se necesita la pascua de dejar de ser violentos a ser pacíficos, pues la paz se ha deteriorado tanto que está hecha añicos, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Necesitamos esa pascua en nuestra patria que se ha deteriorado tanto la paz. La paz está hecha añicos en México, por desgracia es de las realidades donde ha habido un proceso de retroceso grandísimo”, dijo al oficiar la misa del Domingo de Pascua en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

“Allá cuando nosotros estábamos en los años 60 era otro México: un servidor iba a la escuela de niño, no me pasaba nada; 7, 8 años caminando por las calles, me dejaban ir al cine solo, me iba yo en un camión a Guadalajara a los 14 años y no pasaba nada; llegaba, me movía en camiones, nada. Era un México seguro, se perdió por desgracia, de las pérdidas más grandes que ha tenido la cultura mexicana: haber perdido su ambiente de paz”.