El coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez, hizo un llamado a los conductores a tomar precauciones ante el anuncio del próximo regreso a clases presenciales, que aunque es muy probable que no sea al 100 por ciento, sí incrementará el tráfico vehicular.

“Decirle a la población que se anuncia un regreso a clases, tenemos que recordar dónde están los planteles educativos, mucha gente se ha olvidado cuáles son las vialidades de mayor tráfico, de mayor concurrencia de personas en las escuelas, posiblemente no vaya en su totalidad la población escolar, pero en un 20, 30 por ciento que asista va a cambiar la circulación”, añadió Jaime Rodríguez en entrevista.

“No teníamos horas pico en estos días, durante año y medio (por las clases en línea o a distancia por la pandemia del Covid-19) no teníamos horas pico y menos en la zona de entrada y salida de la ciudad, ahora se anuncia el regreso a clases, posiblemente se cree cierto movimiento de tráfico entre las siete y media y ocho y media de la mañana y doce y media y dos de la tarde, así que a prepararnos a identificar vialidades, a salir a tiempo, a bajar la velocidad de 20 kilómetros por hora en las escuelas”.

También se le debe dar derecho de paso al peatón, los padres de familia no pararse más tiempo de lo necesario frente a las escuelas ni en doble fila, siempre deben colaborar con la buena vialidad y buen tráfico y la seguridad que debe haber afuera de un plantel educativo.

“Planear y salir a tiempo para que no nos agarre la desesperación por el tráfico, por el movimiento pesado de tráfico que se va (a presentar), posiblemente no se sienta mucho porque no todo mundo va a llevar a los niños a la escuela, los que cumplan con esto, bueno, va haber cierta movilidad diferente a lo que hemos estado acostumbrados”, reiteró el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó en días pasados que el 30 de agosto será el regreso a clases presenciales en todo el país, luego de que desde marzo del 2020 se implementó la educación en línea o a distancia por la pandemia del coronavirus; aunque también ha expresado que quien no quiera mandar a sus hijos a las escuelas, que no lo haga.

Por su parte el Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, manifestó este lunes 16 de agosto que no hay recursos para rehabilitar los planteles educativos robados o vandalizados, pero se volverá a las aulas, donde cada quien decide si envía o no a sus hijos a la escuela.