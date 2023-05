MAZATLÁN._ En no tenerle miedo a los fracasos y hacer las cosas que realmente les gustan para alcanzar el éxito, coincidieron los ponentes en el regreso de las Fuckup Nights Mazatlán, organizadas por Jóvenes Industriales de Canacintra.

El director general del Grupo EDCO, Rodolfo Velarde, dedicado principalmente al ramo de la construcción inmobiliaria, fue el primero en participar exponiendo ante decenas de asistentes las vicisitudes que ha pasado desde que se graduó como arquitecto, aunque dijo que no le dan miedo los riesgos que se presentan en su trabajo.

“La neta no, la neta no me da miedo, hay otras cosas que pueden dar miedo, creo que eso es lo que hace interesante el camino, ir descubriendo cómo vas a ir resolviendo cada cosa que te metes”, sostuvo.

“La verdad no creo que tengan por qué darnos miedo porque estamos hechos para esto, obviamente dije preparándome para el 2030 porque en unos siete años yo creo que sí necesito descansar, pero no, no nos da miedo, lo hacemos con gusto y nos apasiona el emprendimiento, y yo creo que el tema de ser empresario es lo que siempre quisimos hacer desde chicos y no nos dé miedo, la incertidumbre lo es todo para nosotros”.