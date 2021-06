$!‘Lo que diga la sociedad sale sobrando’: Miguel Ángel

“En mi mente de niño me cuestionaba ¿pues qué es esto que siento hacia los niños? Y pues sí se me hizo difícil desde la primaria porque yo recibía insultos y críticas por mi sexualidad.

“A mi mamá al principio le costó trabajo porque me dijo que estaba influenciado por mi pareja en ese entonces. Pero a mi papá no, desde un principio que yo le dije que era homosexual, me dijo: ‘hijo, te amo, yo ya sabía, solo estaba esperando que te abrieras conmigo”.

Explicó que con su familia ha sido difícil abrirse o expresarse por miedo “al que dirán” porque ellos también son seres queridos, pero aseguró que lo que diga la gente sale sobrando.

Por ello pidió tolerancia y apertura a los papás que están pasando por una situación similar, pues al final, no tiene nada de malo ni es ningún delito amar a una persona del mismo sexo.

“Que quieran mucho a sus hijos porque el rechazo más feo que puede tener uno es el de sus padres, el de la sociedad sale sobrando, pero si te rechazan en tu casa, se cohíbe uno en la sociedad”.

Lamentó que mucha gente crítica a la comunidad LGBT+ por ser extravagantes o “libertinos”, cuando muchos no voltean a ver que personas cercanas a ellas tienen dos familias o más.