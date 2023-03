MAZATLÁN._ “Si a mí me dicen, ¿qué quieres?, yo voy a ser presidenta, a lo mejor hay que pensar en grande, quizá lo logramos, quizá no lo logramos, pero me creo capaz de lograr todo lo que me proponga, yo creo que eso lo pensé hasta que gané como Reina del Carnaval”, comentó Alejandra.

Alejandra del Rosario Tirado Tirado, nacida en Mazatlán, es una joven de 23 años, estudia la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es la actual Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Horas antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Alejandra compartió su sentir sobre el empoderamiento de la mujer.

Con sencillez cuenta como, aparte de estar a punto de culminar su carrera en la Facultad de Derecho, es encargada de un restaurante y cuando su equipo requiere apoyo, ella no tiene miedo a tomar el mandil y la charola para atender a los comensales.

“Me gusta la política, me gusta el área penal, pero mis piensos son que me voy a dedicar directamente a eso, a la política”, platicó sobre las razones de elegir su carrera y tener intención de especializarse en el área política.

“Hace 5 años cuando perdí, -porque hace 5 años concursé para el Carnaval y no lo logré-, me hizo sentir mal porque perdí y para mí más allá del haber ganado en esta ocasión el Carnaval es, lo volví a intentar, tuve las agallas y me esforcé mucho para intentarlo de nuevo”, confesó la mazatleca.

Volver a vivir el proceso de luchar por la corona fue un gran reto personal, decidir intentarlo de nuevo, a pesar de su anterior fracaso le costó trabajo, ya que implicaba superarse a sí misma y eso la llevó a considerarlo como uno de sus mayores triunfos en la vida.

“Mantenerme siempre firme a mis ideales, que lo único que yo iba a entregar era ese día en la final, que iba a hacerlo bien y que era lo único que importaba, siempre traté de disfrutarlo y tener claro que mi objetivo era obtener una corona, si volvía a perder, me tocaba ser buena perdedora”, contó.

Alejandra se considera una mujer terca, soñadora, trabajadora y muy perseverante, no se rinde fácilmente y es fiel a sus ideales, trabaja por lo que quiere y es por eso que su mayor miedo es darse por vencida y no luchar por sus metas, considera que su mayor fortaleza es su familia.

“Nada vamos a lograr si no creemos en nosotras mismas, hay que creer, hay que prepararnos, nada es suerte, es lo que trabajamos día a día, nada pasa de un día para el otro, son años de preparación para lograr lo que nosotras queremos, pero siempre defendiendo nuestros ideales, para mí no hay más que creer en uno mismo”, agregó.

La joven Reina considera que el empoderamiento de la mujer ha avanzado, pero el camino aún es largo y es necesario saber realmente lo que es empoderarse.

Invitó a las mujeres a defender siempre lo que piensan y ser valientes a pesar de lo que pase.