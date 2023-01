Si los bolcheviques deciden que sea una figura del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres “El Químico” el que arda en la Quema del Mal Humor se respetará la decisión, manifestó el director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán Raúl Rico González.

“Todas las posibilidades caben, la decisión final la tienen los bolcheviques, es un grupo de mazatlecos que durante varias generaciones han decidido y han hecho el aprontado para el Mal Humor, ahí se leen los alegatos públicos, entonces estamos en espera del humo blanco de los bolcheviques”, continuó.

Aún no le han dicho si ya hay propuestas de a quién se pudiera quemar en el Mal Humor, añadió, y aunque no hay una fecha para que se decida, debe ser ya porque se tiene que materializar.

Precisó que generalmente hay muchas propuestas de la ciudadanía y los bolcheviques las toman, las analizan y deciden, se hacen directamente en las instalaciones del Instituto de Cultura, por redes sociales, entre otros.

A pregunta expresa de que si se decide quemar a la figura de Benítez Torres por el presunto desaseo de su administración, expresó que no sería la primera vez que se quema la figura de un ex funcionario municipal, pues ya se hizo con una del ex Alcalde Jorge Abel López Sánchez y otra de un ex Regidor.

¿Si los bolcheviques decidieran que fuera él se respetaría la decisión?, se le preguntó.

!Yo creo que sí”, contestó Rico González y reiteró que no se descarta ninguna propuesta.

También manifestó que van bien los avances de la organización del Carnaval 2023, las figuras ya están en la calle, lo que permite ver más o menos el tipo de propuesta que tienen quienes hacen los carros alegóricos, han trabajado más variedad de artistas en los trabajos de campo.

Informó que la venta de boletos para los eventos del Carnaval va bien, hasta el momento alcanza casi los 14 millones de pesos entre todas las coronaciones, hasta el momento para el evento donde más se han vendido boletos es para la coronación de la Reina del Carnaval donde actuará la Banda MS.

El director de Cultura Mazatlán dio a conocer que para el ingreso a la zona carnavalera del Paseo Olas Altas se va cobrar 70 pesos por persona, niños y adultos, pero si ingresan antes de las 19:00 horas será gratis.

“Se va cobrar, 70 pesos por persona, que es lo que se cobró un lunes de Carnaval hace cinco años, todos (todos van a pagar, niños y adultos), las Olas Altas no es especialmente para niños, hay otros horarios para ellos, pero los que ingresen temprano, antes de las 7 de la noche no van a pagar”, precisó Rico González.

Los accesos a Olas Altas serán por las calles Rigoberto Lewis, Sixto Osuna, General Ángel Flores y la Avenida General Ignacio Zaragoza, expresó.