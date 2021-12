$!‘Los cohetes no son tus cuates’, alerta a ritmo de rap PC de Mazatlán

Un tercer elemento aparece y entre los tres cantan exponiendo lo peligroso que es comprar y detonar cohetes.

“No gracias, no gracias, los cohetes no son tus cuates, los cohetes no son tus cuates, causan daño al medio ambiente, a los animalitos y a mi gente. Los cohetes no son tus cuates, los cohetes no son tus cuates”, finalizan rapeando en el video muy contagioso.