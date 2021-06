Los estibadores de los muelles de Mazatlán buscan ‘chamba’ en el Corredor T-Mec

Si bien el puerto del Corredor T-Mec es un proyecto cuya primera etapa se visualiza para dentro de unos cinco años, la Federación Nacional de Trabajadores Terrestres y Marítimos, de la CROM, ya hace negociaciones para que sus afiliados sean empleados en las cargas y descargas de puerto, manifestó Víctor Manuel Reyes Canizález.

El líder del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Mazatlán y secretario de Actas y Acuerdos de la Federación Nacional de Trabajadores Terrestres y Marítimos dijo que fue directamente la Federación la que buscó la negociación, buscando fuentes de trabajo para los estibadores de Mazatlán.

“Es un proyecto muy grande y se piensa que se debe hacer una convocatoria para beneficiar a los pueblos circunvecinos porque sí se requerirá mucha mano de obra”, dijo.

Reyes Canizález comentó que, por información que ha obtenido a través de la prensa, todo apunta a que ahora sí viene el desarrollo tan anhelado para Mazatlán.

El Corredor T-Mec es un proyecto de Gripo Caxxor que incluye la construcción de un puerto y un tramo de vías férreas para conecta a Mazatlán con Durango, y de ahí comunicar con todos los estados del Corredor Económico” del Norte, en México, y de ahí a Estados Unidos y hasta Winnipeg, Canadá.

“El puerto de Mazatlán tiene un problema con el calado del Canal de Navegación, no pueden entrar buques de gran calado, además, la infraestructura de los muelles no permite más capacidad, no hay cómo crecer, están por un lado los tanques de Pemex y por el otro las instalaciones de la Marina”, expresó.

Así, la Marina cediera su espacio, consideró, no habría terreno suficiente para crecer.

“Por ello apostamos, creemos, soñamos con que este proyecto nos venga a beneficiar en la parte comercial”, declaró.