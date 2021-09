Los mazatlecos quieren fiesta, asegura director de Cultura sobre realización del Carnaval 2022

A pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19, el director del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado Quevedo, aseguró que los mazatlecos quieren vivir la máxima fiesta porteña, celebración que ya se comenzó a preparar con el lanzamiento de la convocatoria para participar a los diversos reinados.

En rueda de prensa en la Casa Haas, se le cuestionó qué protocolos se implementarían para evitar la transmisión del coronavirus en la zona carnavalera.

“No los tengo todavía los protocolos, ya los estaremos trabajando [...] en todo se está pensando, porque la salud y la parte de la economía de Mazatlán es importante”, dijo el funcionario.

-- Este tema es un debate muy fuerte entre la ciudadanía mazatleca de saber si se hará o no el Carnaval, los mazatlecos tienen el derecho de saber qué protocolos, o al menos algunos...

“Mira, los mazatlecos quieren fiesta, y ustedes como medios de comunicación fortalecen toda esta parte”, expresó Tostado Quevedo.

Informó que todavía no se tiene claro si habrá fiesta o no, pero comentó que está en consideración por el aporte que se hace a la economía del puerto.

“Se tiene que contemplar la fortaleza principal, que es la economía de nuestro puerto en seis días, la derrama económica que deja para todo el ámbito empresarial y medios de comunicación, porque a todos nos conviene”, enfatizó Tostado Quevedo.

“La derrama del 2020 fueron casi 700 millones de pesos en solo seis días que dejó a Mazatlán, con más de un millón de visitantes que llegaron”, agregó.

Aclaró que los preparativos del Carnaval comenzaron desde este martes, debido a que la fiesta debe anticiparse meses antes, por todo los espectáculos y detalles que conlleva.

Este año el tradicional evento no se realizó tras consultarse con la ciudadanía, donde se le preguntó a los mazatlecos si querían o no una fiesta, en donde el 89.91 por ciento votó por el no.

Sobre los artistas, también informó que se estará buscando reunir aquellos de talla internacional, como J. Balvin, quien visitó al puerto en el último Carnaval por un pago de 16 millones de pesos.