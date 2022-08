Madre mazatleca pide a AMLO que liberen a su hijo, encarcelado desde hace 10 años sin sentencia

A la entrada de la Termoeléctrica de Mazatlán estaba Margarita Salazar Muñoz, quien este domingo le entregó al Presidente Andrés Manuel López Obrador una carta donde le pide ayuda para su hijo, que tiene más de 10 años en prisión sin recibir sentencia.

La mujer mazatleca señaló que su hijo, Jonathan Antonio Quintero Salazar, fue detenido en el 2012 cuando tenía 19 años por portación de arma de fuego.

“Vengo a pedirle al señor Obrador que si le puede hacer caso a mi petición, porque tengo un hijo, que ya tiene 10 años recluido en Tepic, Nayarit, no hay pruebas ni sentencia, y ya son 10 largos años, yo le pido de corazón que haga caso a mi petición”, compartió.

Margarita explicó que nunca se llevó un debido proceso con su hijo, y que es una injusticia que lleve 10 años en prisión y aún no se le dé sentencia condenatoria.

El muchacho, que también es de Mazatlán, está recluido en el Cefereso 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit.

La madre del joven manifestó que cuando ha hablado con él, le dice que las condiciones en las que se encuentra son malas.

Aseguró que tiene más de tres años que no ha podido verlo, es por eso que acudió a ver al Presidente de la República para que haga algo por ella y su familia. “La verdad yo me encharco en préstamos y todo, pero no me dan ninguna solución... mire, casi no les dan de comer ahí, los tratan un poco mal, yo no tengo recursos para ir a verlo, está en Tepic, y hay veces que yo voy y me regresan, que no puedo entrar, ya tengo tres años sin poderlo ver”, señaló.