MAZATLÁN._ Jesús Madueña Molina no puede retomar el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa hasta que concluya el proceso en su contra y si no le encuentran alguna responsabilidad, lo bueno sería que pagaran todo el dinero que se ha acumulado en las denuncias contra funcionarios y ex funcionarios de la UAS, con eso resuelven el problema, manifestó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

También dio a conocer que la UAS aún no ha pagado los 200 millones de pesos que pidió prestado al Gobierno estatal para el pago de la primera quincena de enero porque el Gobierno federal no les ha entregado el presupuesto de este año y ya pidieron un nuevo préstamo de 110 millones de pesos al Gobierno estatal para el pago de la segunda quincena de su plantilla laboral del mes en curso.

“La ley es la ley y punto, él está en una suspensión temporal (del cargo como rector de la UAS), lo temporal es mientras dure el proceso, entonces acudió a ampararse, pero lo que leí ayer es que le negaron tal cosa porque él está en un proceso y es una medida cautelar del Juez”, expresó.

“Entonces no puede hacerlo su regreso, lo que habían de hacer es aclarar todo eso, lo bueno sería que pagaran todo el dinero que se ha acumulado ahí en las denuncias, ya con eso ya se resuelve el problema”.

Ante información pública de que Madueña Molina a través de su defensa busca regresar al cargo de rector de la UAS mientras se suman más denuncias contra él y ex funcionarios y funcionarios de dicha institución educativa como presuntos responsables de ejercicio indebido de la función pública, Rocha Moya reiteró en entrevista que si el Juez lo separó del cargo es porque cree que debe hacerse por una razón elemental.

“Si el Juez lo separa es porque cree que debe hacerse por qué, por una razón elemental, si eres autoridad, estás llevando un proceso y les pides información a la autoridad (demandada) y esa autoridad no les da la información pues entonces está bloqueando, interrumpiendo la justicia, entonces entiendo esa razón por la que el Juez dice sabes qué, tú estás procesado, estás vinculado a proceso, por lo tanto no puedes estar custodiando la información que queremos porque me vas a dar la que quieres”, subrayó Rocha Moya.

Por ello reiteró que Madueña Molina debe estar separado como rector de la UAS hasta que termine el proceso en su contra.

“Sí, creo que esa es una medida, que no se desesperen, que terminen, (el proceso), el problema es que ellos lo alargan mucho porque se enferman mucho, cambian de abogado mucho y alargan los procesos, que acorten el proceso y si se resuelve pasado mañana y ganan tienen ellos, porque la presunción de inocencia la tienen ellos, mientras no le demuestre la autoridad que tienen alguna culpa ellos son inocentes”, recalcó.

“Entonces si ganan entonces pueden regresar (en el caso de Madueña Molina al cargo de rector de la UAS)”.

Rocha Moya también dio a conocer que la UAS no ha regresado al Gobierno estatal los 200 millones de préstamo que le dio para el pago de la primera quincena del mes en curso porque todavía no le ha pagado el Gobierno federal los recursos del presupuesto que le entrega para el 2024.

“No porque no les han pagado, lo que ocurre es que ayer me llegó un oficio que quieren que les preste más para la segunda quincena, pero pues tengo que ver si tenemos recurso para eso, lo vamos a revisar, o sea, no han pagado, entiendo porque no les ha llegado el recurso de la Federación, no los estoy culpando, lo que no sé si es que tengamos recurso para prestarles otra vez”, continuó el Gobernador.

“Creo que 110 millones de pesos (son los que pidió la UAS como un segundo préstamo al Gobierno estatal) para la segunda quincena del presente año”.

En otro orden de ideas Rocha Moya manifestó que hay un Plan de Seguridad que tiene el Estado contra quienes cometen asesinatos, contra el tema de ponchallantas, contra quienes cometen robos.

“Es un sólo plan, es una estrategia, sólo para Mazatlán y Culiacán tenemos una estrategia específica contra los homicidios, donde participan las policías estatales y municipales y el Ejército y la Guardia Nacional”, dijo Rocha Moya.