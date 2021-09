Manolo y compañía realizan arte callejero en Mazatlán, mientras autoridades los traen ‘a raya’

“Cuando regresé a México llegué haciendo el arte urbano, yo empecé como zanquero en la universidad, en un grupo de arte callejero en la universidad, y ya después encontré el verdadero arte callejero... cuando conocí a más artistas de calle, como en Guatemala, donde el arte era permitido en las calles de Guatemala y yo cuando llegué a México pensé que era igual, y pues no, ya nos dijeron que no era permitido el arte callejero”, recuerda.

“Llegué a Chiapas, y lo primero que pasó es que me metieron a la cárcel, a barandillas, pues. Me detuvieron por estar en un semáforo y ya después me vine más hacia el norte, y en cada ciudad que yo me paraba siempre me metían a la cárcel, nos quitaban de la calle”, añade.

Él y su hermana, Libia, mejor conocida como Lady Hoops, son los únicos que son de Mazatlán, todos los demás integrantes no son del puerto, pero es talento que Manolo ha ido juntando, ahora son una familia, la cual mira para el mismo lado, profesionalizar el arte callejero.