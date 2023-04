“Pues yo lo que iba a sacar a la gente, yo llegué, me aventé al agua y pues abrí la puerta, ya estaba un señor afuera pero estaba en shock, no sé quién sería verdad, era un señor mayor que estaba ahí ya, sí sería el piloto, pues quién sabe verdad, pero así fue yo saqué una niña, a la otra, al niño, incluso el niño pues ya se me estaba yendo y lo alcancé a agarrar de la mano y lo volví a levantar era el niño de 5 años y a la última fue a la señora”, dijo Manuel.

“Muchos me dicen ‘¡Ay que hubieras amarrado la avioneta!’, yo no iba por la avioneta, yo iba a salvar a la gente, neta no me importa y cuando dijeron que el niño, la verdad me siento mal por lo que pasó, no son mi familia pero somos humanos todos”, expresó el hombre en tono afligido.

Ante el desconocimiento del paradero del piloto de la aeronave, “El primo” comentó que al realizar el apoyo no vieron salir a otro varón, solo el hombre que ya estaba fuera de la avioneta al momento que hicieron el acercamiento en la lancha.

Esto fue lo ocurrido durante la caída de la avioneta, hecho que se suscitó éste sábado 8 de abril, alrededor de las 13:45 horas, en las aguas del canal de navegación, entre el muelle de la API y el embarcadero de la Isla de la Piedra, en donde dos hombres a bordo de una lancha fueron los primeros en llegar a la avioneta, que se mantuvo a flote por unos minutos.