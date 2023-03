MAZATLÁN._ “Por las que no han podido ser identificadas, las que no han sido encontradas, las que se reserva su nombre por proceso de investigación”, gritó Rita, activista de la Colectiva Periferia Subversiva.

“Hemos recibido mucho apoyo por parte de los colectivos de las feministas y gracias a eso ha habido respuesta por parte de las autoridades, por eso me siento con el deber de estar aquí hoy apoyando”, Claudia García, madre de Glorimar López García, víctima de desaparición forzada en octubre del 2020.

“Para mí estar aquí significa apoyar mujeres que ya no están con nosotros”, comentó Andrea, joven mazatleca de 17 años que asistió a la marcha acompañada de su tía.

“Poner en alto ser una mujer, poder expresarnos, poder ser libres y luchar para que mi hija, tenga un mejor futuro y no sufra todas las cosas que hemos tenido que sufrir nuestra generación y generaciones pasadas”, dijo Ayotzi Campos, quien iba a acompañada de su hija Dariana, la pequeña que en su primer marcha mencionó, que ella estaba ahí porque era libre y no tenia miedo a sufrir discriminación.

“Valentina es mi sobrina, fue asesinada, estamos esperando este 18 de marzo la última audiencia y esperamos que se haga justicia, que caiga el peso de la ley sobre su asesino, porque pruebas hay y ojalá sentencien y su hermana no lo respalde”, declaró Iris, tía de la niña Valentina, quien fue víctima de feminicidio y estuvo representada al frente del contingente de marcha por su familia y amigas.

“Somos maestras de preescolar y educamos a las niñas para que no sean maltratadas y no sean abusadas en algún momento, somos las maestras que no vamos a permitir que toquen nuestras niñas”, Adriana, maestra de preescolar que marchó por sus niñas.