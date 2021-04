Maribel Chollet pide que electores comparen ‘hojas de vida’

Con 42 iniciativas que llevan su nombre durante la legislatura de la que fue parte, Maribel Chollet Morán, candidata a diputada local por el Distrito 23 por la alianza Va por Sinaloa, manifestó que regresa a pedir el voto respaldada por su trabajo.

Ello, dijo, la convirtió en la diputada más productiva de la LXII Legislatura, además de que realizó innumerables visitas a su distrito.

La candidata de la alianza Va por Sinaloa, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, dijo que en su persona no usará los colores de ninguno de los partidos, para no confundir a los electores, y que si van a votar, lo hagan por ella.

”Yo estoy muy orgullosa de ser priista y agradezco la recepción y el apoyo que me han brindado en el PAN y el PRD, no es por tener conflicto con ellos que decidí no usar los colores”, recalcó cuando se le cuestionó respecto de si su negativa obedece al desacuerdo con la alianza.

Aseguró que la alianza está formada por los tres partidos más importantes del País con el propósito de avanzar, de que no se detenga el futuro de México, como lo ha hecho en los últimos años.