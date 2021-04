Martín Heredia llama a reconsiderar modalidad de debate

En un ambiente controlado y auditorio modesto, el Consejo Municipal Electoral podría organizar un debate presencial entre los contendientes a la Alcaldía, porque los debates virtuales que se han desarrollado entre candidatos a la diputación local muestran una gran falta de competencia de la autoridad electoral, manifestó Martín Heredia Lizárraga, aspirante a la Presidencia Municipal por Movimiento Ciudadano.

Aseguró que ya solicitó al Consejo Municipal Electoral que modifique el formato y haga un debate presencial, pero al parecer no hay interés de cumplir esa petición.

Se mofó de la forma en la que se realizaron los debates entre candidatos a las diputaciones locales 22 y 23. En el caso del 22, dijo que hasta una mano se atravesó en la cámara de una de las contendientes.

“Estaba hablando un candidato y ponían la imagen de otro, o algunas veces de la moderadora, yo no digo que había intención de favorecer a tal o cual candidata, pero sí que se mostró una total falta de competencia de la autoridad electoral al transmitir el debate”, declaró.

Heredia Lizárraga consideró que con ese formato que limitará la interacción de los contendientes a la Alcaldía.

“La verdad, prefiero ir al que organiza la Coparmex (que será el 12 de mayo), estoy convencido de que hay que ir a debatir de manera presencial, al contraste de ideas, que nadie te esté susurrando al oído, que nadie esté poniendo las respuestas, que sea la preparación, la actitud, la empatía del candidato la que hable, aclaro que sí voy a ir, pero es un ejercicio que me interesa poco”, declaró.

Hay candidatos, como Luis Guillermo Benítez Torres, de Morena PAS, y Fernando Pucheta Sánchez, de la Alianza Va por Sinaloa, a quienes no les interesa debatir y hablar sobre rendición de cuentas, porque ya estuvieron en la posición de autoridad y no fueron capaces de cumplir con sus compromisos.

“A ellos no le interesa hablar sobre rendición de cuentas, no está en su esquema mental, porque ellos van a otra cosa al municipio. Menos pueden hablar los que ya fueron presidentes, porque la transparencia y el gobierno abierto o facilitador no está en su panorama”, expresó.

Y tan no les interesa, recalcó, que no asistieron al encuentro organizado por la Contraloría Social de Mazatlán, a pesar de que confirmaron su participación.