El líder de Samaz expresó que, si bien todos los astrónomos prefieren los cielos despejados totalmente, no solo para ver eclipses, sino para cualquier observación, eso no se puede controlar y aunque el pasado lunes hubo nubosidad ligera, pudo percibirse el fenómeno.

Si bien Mazatlán no volverá a vivir otro eclipse hasta dentro de 300 años, el trabajo de la Samaz no parará, pues buscarán gestionar la construcción de un planetario en la ciudad.

“Algunos todavía siguen aquí en Mazatlán, la NASA por ejemplo, hoy (ayer martes) se tomó un día de descanso, están conociendo, visitando las playas, se van mañana (hoy miércoles) y pues todavía hay varios astrónomos por aquí, todos están muy contentos, no he recibido ningún mensaje de qué algo hubiera salido mal, no hay mayores incidentes, todo muy bien”, mencionó Esquivel.

“No recibimos financiamiento de ninguna instancia pública, no recibimos un solo peso de ningún gobierno, Claro el Gobierno Municipal apoyó con la logística del evento, el cerrar las calles, tránsito y todo, pero la Sociedad Astronómica no recibió un solo peso de ninguna instancia gubernamental”, afirmó.

“Entonces imagínate pues el trabajo que hicimos sin apoyos sin financiamiento, teniendo que igual llevar a los niños a la escuela, hacer de comer, todas las cosas que un ser humano normal tiene que hacer y además pues organizar un eclipse y la verdad es que fue casi milagroso que todo saliera bien y pues estamos muy contentos con eso”.

Los eclipses no provocan malestares

En entrevista con Noroeste, David Esquivel desmintió algunas publicaciones en redes de personas que expresaron sentir malestares posteriores al eclipse y los adjudicaron al fenómeno.

“Por ahí hay personas que de pronto en las redes están hablando de dolores de cabeza y situaciones raras, pero hay que recordarles que el eclipse no genera ningún tipo de impacto físico ni a la salud”, afirmó.

“Probablemente muchas de esas personas, tendrían que revisar si se deshidrataron o si tuvieron mucho tiempo bajo el sol sin ningún tipo de protección, pues probablemente esos síntomas se deban más bien bien a un cuadro de deshidratación a un cuadro de insolación, pero el eclipse no es la causa”, añadió.

Dijo que hay personas que hablan de la radiación, y a veces no entienden bien el concepto de lo que es la radiación solar, piensan que es algo dañino que viene del sol, sin embargo no es así.

La radiación durante el eclipse no fue diferente a la de cualquier otro día y de hecho cualquier otro día se recibe más radiación que durante el eclipse.

“Entonces decirle a la gente que no se preocupe, por eso que atienda indicaciones hechas por profesionales de la salud, profesionales de astronomía, que no crea en estas cadenas, en estas publicaciones místico mágicas, de hecho son puras patrañas, no tienen nada que ver con la alineación de los astros, ni mercurio retrógrado y el horóscopo, no crean en esas cosas porque son falsas”, resaltó.

¿Qué viene después del eclipse?

Sería muy interesante que alguna empresa o alguna entidad pública se interesara en crear materiales para la memoria del eclipse, ya sea libros, exposiciones fotográficas o crónicas, precisó el líder de la Samaz, dando así paso a otros actores que se beneficiaron de este mercado de turismo científico que no había Sido explorado.

“Creo que también le toca colaborar a otros actores, porque finalmente Mazatlán recibió una inyección de dinero de interés por parte del mundo, ayer salimos en el New York Times, salimos en CNN salimos en todos los medios del mundo, y todos hablan bien de Mazatlán”.

“Es momento para que la gente que está a cargo agradezca esos beneficios y me refiero también a los empresarios, a los restauranteros a los hoteleros y que también se involucran en este proyecto, y cualquier otra cosa que venga, ya no vamos a tener otro eclipse verdad, pero que vean el valor y las bondades de la ciencia y de tener entidades como la Sociedad Astronómica Mazatleca”.

En cuánto a los proyectos de la Samaz, comentó que trabajarán con Cicma, uno de sus principales socios colaboradores y que siempre los ha ayudado desde que terminó la pandemia y empezaron a trabajar otra vez.

Finalmente agradeció la oportunidad de colaborar con científicos de la NASA y de decenas de países, donde incluso un francés les donó un telescopio, lo que los motivará a continuar con su trabajo, pues si bien el furor del eclipse haya pasado, aún queda mucho por descubrir en el universo.

“Nosotros estamos pendientes de todo lo que ocurre en el cielo, en términos de astronomía y vamos a seguir trabajando para salir y hacer nuestras observaciones, nuestros campamentos”.

La Sociedad Astronómica Mazatleca está conformada por un núcleo de 12 personas y un gran número de asociados, adherentes, colaboradores y voluntarios.