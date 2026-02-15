$!Más de 350 mil disfrutan el primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Miles de personas que abarrotan el paseo costero este domingo disfrutan del primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, que se celebra del 12 al 17 de febrero.









De acuerdo con el Gobierno de Mazatlán, son más de 350 mil personas las que presencian el paso de 32 carros alegóricos, monigotes y 23 comparsas que contagian de alegría a los asistentes con bailes y música.

El desfile inició a las 16:00 horas con la avanzada comercial de los patrocinadores, a la que se incorporaron personas buscadoras con mantas, cartulinas y playeras con los rostros y datos de sus seres queridos desaparecidos, en busca de visibilizar esta problemática que, dijeron, ha rebasado a las autoridades, ya que no avanzan las investigaciones ni las búsquedas.









Los manifestantes querían pasar frente al templete de las autoridades, pero al llegar al sitio, en la Avenida del Mar, casi esquina con la avenida Doctor Rafael Domínguez, no se encontraban el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez ni ninguna otra autoridad, por lo que siguieron de frente escuchando los aplausos que les brindaron los miles de asistentes durante su trayecto como señal de apoyo.









Más tarde, el desfile fue presentado por la Alcaldesa y la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruíz, en representación del Gobernador del Estado.





Primero se registra el paso de carros alegóricos luminosos de la sección infantil con la respectiva reinita y luego viene el paso de las carrozas reales con el paso de la Reina del Carnaval, la Reina de los Juegos Florales y el Rey de la Alegría, donde se van intercalando las comparsas.









Al ser un evento con el eslogan de “Arriba la Tambora”, la música de banda predomina en los carros alegóricos y comparsas.