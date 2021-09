Más escuelas se suman al trabajo semipresencial en el sur de Sinaloa: SEPyC

De iniciar con alrededor de 18 planteles en Mazatlán para que niñas y niños de educación básica recibieran clases semipresenciales hace cerca de un mes, la cifra se elevó en las últimas semanas a 28 escuelas, informó la jefa de Servicios Regionales en la zona sur, Kenya Camarena Aguilar.

Además, se tiene el registro de 18 escuelas entre preescolares y telesecundarias que también están trabajando en aulas en los municipios de San Ignacio y Concordia.

“En Mazatlán tenemos 28 y en la zona rural 18, poco a poquito han incrementado porque como bien sabemos se están habilitando, porque no todas las escuelas cuentan con todo para estar ya listas, como bien saben estamos apoyando con la limpieza, y la verdad estoy muy contenta porque en la escuela secundaria Guillermo Prieto ayer nos ayudaron más de 100 elementos (cadetes)”, señaló la jefa de la Sepyc.

“Hay muy buena, excelente disposición tanto del Municipio como de Sedena, los padres de familia y los docentes que todos están ayudando a limpiar y habilitar escuelas”.

Comentó que la Secretaría de Educación los ha apoyado con kits de limpieza y que una gasolinera les hizo donativos para impermeabilizar las escuelas.

Dijo que se tiene la intención de que más planteles sean aperturados en este ciclo escolar, aunque no precisó a cuántos.

En cuanto a los contagios, agregó que ninguna de las escuelas que regresaron a clases en estos tres municipios han reportado contagios de Covid-19 o personas sospechosas hasta el momento.

“Afortunadamente no he tenido ningún reporte por Covid hasta el momento, he estado monitoreando y solo he escuchado que en municipios del norte, esperemos que sigamos igual”.

“Muchas escuelas semipresenciales se encuentran en la zona rural y creo que por estar más lejos de la ciudad o donde hay menos gente no han tenido casos, pero si la gente conoce de algún caso por favor reportemos”, exhortó a la comunidad escolar Camarena Aguilar.