MAZATLÁN._ Con un llamado a adoptar las medidas contra la propagación del Covid-19 por parte de turistas y locales, este sábado inició el periodo vacacional de verano en Mazatlán.

En representación de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, José Gámez Valle pidió el cumplimiento de los protocolos y el autocuidado, pues “no habrá ninguna policía que alcance” si la misma gente no hace lo suyo.

“Esta es su casa y los tratamos mejor que en su casa, pero que usen cubrebocas, que guarden la sana distancia, que no vengan a contagiar, queremos que vengan a pasarla bien, pero con las medidas”, manifestó Gámez Valle.

“No hay policía que te alcance a controlar a la gente local y a los turistas, aquí lo importante es encontrar el equilibrio entre la actividad económica y el cuidado, porque si nos llegan a cerrar otra vez, no habrá negocio que aguante”.

A la población local, Gámez Valle recomendó que si no es necesario, no utilicen la zona turística, considerando que los espacios se encontrarán demandados por los turistas y se busca no generar concurrencia.

De acuerdo a la última actualización de las cifras Covid, Mazatlán cuenta con 393 pacientes activos, lo que lo pone en color rojo dentro del Semáforo Epidemiológico, y contabiliza mil 20 fallecidos como consecuencia del virus desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta ahora.

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, precisó que este fin de semana la ocupación hotelera promedio es del 62 por ciento en Mazatlán.

Igualmente, el empresario hotelero ha recalcado la importancia de que todos cuiden el destino turístico, para disminuir la amenaza de contagio.