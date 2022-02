Mazatlán no aguanta la parálisis de su economía, aseguran autoridades municipales tras autorizarse el Carnaval

Mazatlán no aguanta la parálisis de su economía, es por eso que es buena la realización del Carnaval, justificaron Édgar Augusto González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento, y Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca.

El ex Diputado local manifestó que era necesario realizar el Carnaval, dado que ya no se puede paralizar la economía, además, de que esta variante de Covid-19 no es tan fuerte, aunado a que la mayoría de la población ya está vacunada.

“Ya no aguantaría (Mazatlán) más tiempo, con tanta parálisis de la economía, yo creo que ya era hora, lo permite la pandemia, digo que lo permite porque no es tan agresiva, los porcentajes de vacunados ya están muy altos”, manifestó.

El funcionario municipal detalló que ya son muchos los giros que están abriendo actualmente, es por eso que ve positiva la realización del Carnaval del 24 de febrero al 1 de marzo.

“Es un tema que tuvo mucha polémica, que finalmente veíamos que había una contradicción, porque por un lado desde hace tiempo está por ejemplo el tema del futbol, el Kraken abarrotado, lleno, eventos masivos en Culiacán, eventos que nunca se pararon, y que de una u otra forma que veíamos el efecto de la pandemia”, sostuvo.

“Si la pandemia no era tan agresiva como había sido la primera fase, la primera etapa, se podía hacer y vemos que no, que efectivamente esta nueva fase no fue agresiva, se ha podido caminar con ella, y nos permite que la economía se siga moviendo”, agregó.

Por su parte, Ricardo Velarde Cárdenas señaló que el manejo de la decisión de hacer el Carnaval fue positiva del Gobierno del Estado, y con el semáforo amarillo, no hay tanto riesgo de que haya un rebrote de Covid-19.

“Yo creo que es algo que se manejó de una manera muy positiva, se han estado trabajando con todos los sectores con mucha coordinación, fue una petición general de los sectores, el Gobernador extendió lo más posible esta decisión porque se requería del respaldo del semáforo, sobre todo las tendencias que garantizaran que la salud iba avanzando en esta situación y que se podía hacer esta celebración”, mencionó.

“Ya ahora con el semáforo amarillo nos indican que se puede realizar esta celebración con todos los protocolos correspondientes, a lo cual le pedimos a todos los actores, pues que tengamos a bien el cuidado, no nada más del turismo, sino del mercado, los mismos locales, a que aumentemos las precauciones para que se evite ese rebrote mencionado, que estamos seguros que no tendría porque ser así”, añadió.