$!Mazatlán se ha convertido en el burdel de otros estados, denuncian vecinos del Fraccionamiento Sábalo Country

Mazatlán se ha convertido en el burdel de los estados que colindan con Sinaloa, lamentó Santos Joel Cañedo Rodríguez, presidente de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Sábalo Country.

El habitante de las cercanías de la Zona Dorada, un sector con gran afluencia de turistas, señaló que no ve que haya reglas para la gente que viene a Mazatlán, todo mundo hace lo que quiere, y la autoridad no dice absolutamente nada.

“Hay un exceso de alcohol, no están controlados los bares, no están controlada la venta de cerveza, no hay la seguridad pública que se requiere porque todo mundo se voltea para otro lado, entonces tristemente, estamos viendo, o yo estoy viendo desde mi perspectiva como mazatleco enamorado que ama Mazatlán, porque soy mazatleco, que un puñado de gente está convirtiendo en Mazatlán en un burdel”, lamentó.