MAZATLÁN._ Con observadores internacionales y una vigilancia minuciosa del proceso electoral el próximo 2 de junio, defenderán las plazas de los municipios de Ahome y Mazatlán, advirtió Roxana Rubio Valdez, presidenta del PAN en Sinaloa.

“Yo envío un mensaje aquí a Mazatlán, no nos vamos a dejar, estamos con los ojos muy abiertos tanto el nacional como el estatal e incluso van a venir observadores internacionales en el caso de Mazatlán y Ahome, son plazas que las vamos a cubrir y las vamos a pelear con todo, así que estén alerta morenistas”, precisó.

Pese a que se apostaba que el PAN no cumpliría con el número de Representantes de Casillas y Representantes Generales, están a punto de tener el 100 por ciento de representación y la participación es entusiasta, expresó Rubio Valdez.

Guillermo Romero obtuvo permiso de ausentarse de la marcha de la ‘Marea Rosa’

La dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, justificó la ausencia del candidato a la Alcaldía de Mazatlán que representa la coalición “Fuerza y Corazón X Sinaloa”, Guillermo Romero Rodríguez, de la marcha ‘Marea Rosa’ realizada la mañana de este domingo en defensa de la democracia y apoyo a la candidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Quiero aclarar, decir que él me avisó, yo le di permiso, le di permiso para que atendiera la zona rural, la zona rural no es menos importante que esto, creo que los votantes de aquí ya los tiene Memo Romero, ya lo tiene Xóchitl, aquí estuvo Juan Alfonso, también también en su representación, pero Memo Romero es mi candidato preferido en todo el estado, todo el mundo lo sabe, lo traigo desde hace un año y yo le di permiso para no asistir, eso que si quede claro”, expuso.

A 10 días de concluir sus campañas, aseguró que los candidatos no deben parar y su tarea es seguir con el toque de puertas y acercarse a la ciudadanía, expresó confiada del triunfo de su partido.

Ya hay fechas para cerrar campañas de panistas

En Mazatlán se cerrará campaña el sábado 25 de mayo; Ahome y El Rosario el domingo 26, adelantó la dirigente del PAN Sinaloa, pendiente principalmente de los municipios siglados por su partido.

“Aquí es el 25 (de mayo), el 26 es en Ahome y en El Rosario, hasta ahorita tengo ese dato nada más. Voy a estar presente en el debate de Memo, voy a estar presente en el cierre, estuve en el inicio de campaña y me la llevo casi casi aquí, pero tengo 20 municipios”, mencionó.

En Mazatlán el cierre de campaña se realizará el sábado 25 de mayo a las 18:00 horas, aún se desconoce el lugar y el tipo de evento a realizar, manifestó la presidenta del partido.