MAZATLÁN._ ¡En los ojos del mundo ! Sinaloa y Mazatlán como destino turístico recibieron una intensa promoción por los diversos medios de comunicación nacional e internacional que vinieron a presenciar el maravilloso espectáculo que provocó el Eclipse Total de Sol, el 8 de abril de 2024, destacó el encargado del despacho de la Secretaría de Turismo, Ricardo Velarde Cárdenas.

Al ser esta ciudad el epicentro del fenómeno astral, se convirtió en el foco de atención de los investigadores y de muchos más, entre aficionados, curiosos, y admiradores de estos prodigios de la naturaleza, cumpliendo con las expectativas generadas alrededor del acontecimiento, añadió el funcionario estatal.

El nombre de Sinaloa y Mazatlán se convirtió en un eco, periódicos, redes sociales, youtubers y otros sistemas de comunicación dieron fe de los hechos que acontecieron, implicando también el buen trato de la gente, mencionó Velarde Cárdenas.

Noroeste tuvo gran participación en todas sus redes en la cobertura de este Eclipse Total de Sol.

Esta región fue el primer sitio del país en el que se tuvo el privilegio de admirar el espectáculo astronómico, lo que hizo que gente de Norteamérica, Latinoamérica, de Europa, Asia y otras latitudes eligieran estas localidades.Muchos de los visitantes, ya sea científicos, o admiradores del evento espacial, tuvieron su primera experiencia al conocer Sinaloa y Mazatlán y esto desde luego que será magnífico toda vez que se coinvertirán en los mejores promotores al dar a conocer las maravillas que aquí conocieron y vivieron, externó.

Añadió que entre de los medios que reseñaron el eclipse se cuentan El País, en su edición de México; The New York Times; RT en Español; AFP News Agency (agencia noticiosa francesa); CNN en español (canal de televisión estadounidense); The Washington Post; RFI, que cubre Europa, África, Oriente Medio; BBC News Mundo (televisión); Time México; AP (agencia noticiosa); teleSURtv.net, con noticias de Latinoamérica y el Caribe; Euro News; Al Jazeera (Quatar); The Times of Israel, además de los nacionales, tanto impresos como televisivos y muchos más, puntualizó Velarde Cárdenas.