$!Mazatlecos y turistas responden al primer desfile de Carnaval

Cientos de personas tanto extranjeras, nacionales como locales acuden a ser testigos del primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026.

La edición actual denominada “Arriba la Tambora” albergó, como es una costumbre, a muchas personas que año con año esperan estas fechas para celebrar las fiestas tradicionales del pueblo.

Tal y como es una tradición, desde mucho antes del paso del desfile, inclusive de la caravana de la avanzada comercial, el movimiento sobre la Avenida Rafael Buelna, parte final del recorrido, mostraba una gran afluencia de personas que buscaban encontrar el mejor lugar para presenciar de la gran fiesta mazatleca.