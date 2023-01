“Permítanme aclarar el punto y la postura de todo el personal médico, porque nos amenazaron ayer con sancionarnos a todos los que estuvimos ayer aquí en la protesta, pueden entrar a mi consultorio, mis consultas las terminé, ayer también, todos los que estamos aquí terminamos nuestras consultas y hasta que terminamos venimos aquí, nunca vamos afectar al paciente, incluso si pensamos en otro movimiento jamás vamos a parar el hospital, la consulta sigue, urgencias sigue, todo sigue”, apuntó.

El grupo de médicos denuncia que las carencias son por falta de voluntad de los directivos del hospital.

“La información que se nos dio a nivel estatal a nosotros, de la gente que se encarga del abasto de medicamento, nos comentaron que el hospital de aquí, los directivos tienen que hacer una lista de lo que falta, ellos tienen que reportar al delegado allá en Culiacán y esa lista el delegado se la tiene que enviar a la de finanzas que se quien hace las compras y ella argumenta que a ella no le ha llega la lista de lo que hace falta, recursos hay, pero si ella no recibe la petición pues no compra”, continuó el galeno.

“Estas condiciones nos ponen en riesgo de caer en mala praxis a nosotros los médicos, porque vamos a operar a un paciente con un material que no es el adecuado y no obtenemos el resultado que esperamos tan solo por que el material para una sutura no es el adecuado, el estacionamiento del hospital lo tienen de forma particular, ni siquiera un paciente puede pasar a dejar a algún familiar en silla de ruedas, básicamente queremos que esto funcione, que venga alguien y nos ayude en lo legal o en lo que se tenga que hacer para que esto mejore, sino esto va a seguir igual o peor”, finalizó el especialista.