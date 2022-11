Médicos no quieren ir a trabajar en las zonas serranas de Sinaloa: SS

MAZATLÁN._ Los médicos no quieren ir a trabajar a las zonas serranas de Sinaloa, reconoció Cuitláhuac González Galindo, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal sostuvo que ellos están buscando quien quiera trabajar en las zonas alejadas de Sinaloa, pero aceptó que el principal motivo por el cual no quieren laborar en esos lugares, es por la inseguridad que se vive.

“No es problema de recurso, es problema que los médicos no quieren ir y en esas zonas por más médicos que quieras enviar la seguridad es bastante importante”.

¿Esa es la causa?

“La seguridad; hay lugares, como por ejemplo, San Ignacio, San Ignacio tiene quirófanos de lujo, la verdad los hospitales privados ya quisieran tenerlos, lo que no tenemos es un personal que quiera ir a esa zona”.

González Galindo explicó que también hay otros factores que influyen a que las personas no quieran irse a la sierra, en donde la seguridad no es el problema, lo es el querer trabajar en Culiacán o ciudades grandes.

“Yo les digo que en cuanto me pongan un médico, yo le doy una base, y no, estamos en eso, y es parte del trabajo que tenemos que ir preparando”.

¿El principal motivo es la seguridad?

“La distancia, la seguridad, San Ignacio no es problema, no es tan lejos, y la seguridad no es problema, pero a veces el especialista quiere trabajar en Culiacán, o en Mazatlán, tiene que ver con eso”.