MAZATLÁN._ Este domingo por la mañana vecinos del fraccionamiento Villa Florida y asentamientos aledaños se vieron sorprendidos por una inundación en algunas de sus calles, y no precisamente por causa de las lluvias, sino por una megafuga en la calle Villa Unión.

Si bien no se pudo precisar el dato de cuántos litros por segundo del líquido vital se perdieron, las calles inundadas del fraccionamiento mostraban una corriente de bastantes litros de agua potable, ya que el reporte se registró a las 7:00 y las maniobras que iniciaron alrededor de las 9:00 continuaron por varias horas hasta que se logró controlar la situación.

Al cuestionar al funcionario si esto pudo ser provocado por la reparación cercanas de otras fugas, mencionó que no tenían relación y que esto se debió a que la línea ya tenía algo de tiempo de haber sido instalada.

Sobre el tema de las descargas de aguas negras en el fraccionamiento San Fernando y que terminan vertidas en el arroyo Jabalines, explicó que es un problema con el colector y deslindó la responsabilidad de Jumapam.

“Ahí tenemos un daño en el colector principal Nishizawa, estamos en el proceso del presupuesto, esa línea pasa por abajo del parque que está en La Floresta, se está checando cómo se va a manejar, si se abre por el parque o se hace un trazo nuevo a la línea”, dijo.

“Están en el proceso del proyecto, del presupuesto y generar, yo me imagino, el contratista que va a hacer el trabajo,... tengo entendido que no (afecta a Jumapam con alguna multa), porque es un problema que no está haciendo Jumapam directamente, es un problema que tenemos en la red y que está en proceso de solucionarse”.